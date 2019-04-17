Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в ЧелябинскеРИА Новости 02:46
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
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Общество
Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством
В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика
Сенатор раскрыл, кто стоит за отравлением Скрипалей
Сенатор от Еврейской АО Владимир Джабаров полагает, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было срежиссировано британской разведкой при активной помощи ЦРУ.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Самолет вернулся на полтора часа
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Стала известна цена видеокарты GeForce GTX 1650
Напомним, изначально адаптеру приписывали цену в 180 долларов, а когда появились слухи про GTX 1650 Ti, такую цену стали приписывать ей, а за младшей «закрепили» цену в 130 долларов.
Обновлено в 10:49
Политика
КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50%
Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем
Питерцы уже ведут переговоры касательно возможного трансфера. Ковачич принадлежит "Реалу" и выступает в "Челси" на правах аренды.
Обновлено в 07:31
Политика
Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции
Ярмуш \: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка".
Обновлено в 11:00
Наука
Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками
Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили на расовой почве капитана команды
Защитник и капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов собственной команды, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 09:27
Экономика
Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каско
Обновлено в 10:58
Общество
Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме
Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Шойгу объяснил необходимость укрепления базы в Таджикистане
Необходимость укрепления военной базы России в Таджикистане обусловлена близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой.
Обновлено в 09:25
Автоспорт
Motorsport: Мазепин ведет переговоры о покупке «Уильямса»
Обновлено в 08:12
Политика
Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Китаец в зоопарке пытался покормить жирафа деньгами
Неизвестный мужчина пришел в зоопарк в китайском городе Куньмин, провинция Юньнань, и попытался накормить жирафа деньгами.
Обновлено в 11:24