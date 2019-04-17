Происшествия

ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в ЧелябинскеРИА Новости 02:46

В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
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Брешь в обороне: челябинский завод, где идут обыски ФСБ, уличили в махинациях с контрактами военных

74.ru06:22

ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске

РИА Новости02:46

Сотрудники ФСБ пришли на оборонное предприятие «Ростеха» в Челябинске

Интерфакс02:55

СКБ «Турбина», где идут обыски, закупало комплектующие по завышенной цене

ТАСС05:10

Причину обысков на СКБ «Турбина» объяснили представители головного предприятия

Первый областной04:09

Обыски на оборонном предприятии в Челябинске связаны с делом о хищении 300 млн рублей

Znak.com02:01

ФСБ обыскивает оборонное предприятие Челябинска

Челябинск Сегодня02:15
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Общество

Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

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Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством

В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:53
Политика

Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Экономика

Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
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Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Политика

Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Хоккей

Артемий Панарин: «Кучеров угрожал мне расправой. Надеюсь, он отойдет»

Обновлено в 10:40
Политика

Сенатор раскрыл, кто стоит за отравлением Скрипалей

Сенатор от Еврейской АО Владимир Джабаров полагает, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было срежиссировано британской разведкой при активной помощи ЦРУ.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Самолет вернулся на полтора часа

Обновлено в 04:08
Гаджеты

Стала известна цена видеокарты GeForce GTX 1650

Напомним, изначально адаптеру приписывали цену в 180 долларов, а когда появились слухи про GTX 1650 Ti, такую цену стали приписывать ей, а за младшей «закрепили» цену в 130 долларов.
Обновлено в 10:49
Политика

КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50%

Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.
Обновлено вчера в 10:10
Общество

В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти

Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Футбол

«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем

Питерцы уже ведут переговоры касательно возможного трансфера. Ковачич принадлежит "Реалу" и выступает в "Челси" на правах аренды.
Обновлено в 07:31
Политика

Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции

Ярмуш \: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка".
Обновлено в 11:00
Наука

Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками

Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Экономика

Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых

Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили на расовой почве капитана команды

Защитник и капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов собственной команды, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 09:27
Экономика

Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каско

Обновлено в 10:58
Общество

Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме

Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Шойгу объяснил необходимость укрепления базы в Таджикистане

Необходимость укрепления военной базы России в Таджикистане обусловлена близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой.
Обновлено в 09:25
Автоспорт

Motorsport: Мазепин ведет переговоры о покупке «Уильямса»

Обновлено в 08:12
Политика

Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Китаец в зоопарке пытался покормить жирафа деньгами

Неизвестный мужчина пришел в зоопарк в китайском городе Куньмин, провинция Юньнань, и попытался накормить жирафа деньгами.
Обновлено в 11:24
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