Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в ЧелябинскеРИА Новости 02:46
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
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Политика
В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц Украины
Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
Обновлено в 05:19
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено в 06:53
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли
Обновлено в 03:18
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Начиная со второго ребенка, семьи имеют право на материнский капитал, в том числе 35 тысяч малообеспеченных семей получают из этих средств ежемесячные выплаты.
Обновлено в 05:50
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Культура
«Ночь музеев в Екатеринбурге» можно будет посетить по театральным билетам
Фото: pixabay.com «Уральские авиалинии», Danone и «Екатеринбург-Арена»: стали известны участники «Ночи музеев – 2019»
Обновлено в 05:23
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A60
Как сообщают сетевые источники, компания Samsung представила в Индии смартфон Samsung Galaxy A60, который относится к среднему ценовому сегменту.
Обновлено в 06:37
Общество
ФБК заявил о возможных махинациях экс-мэра Хабаровска с недвижимостью
Хабаровской отделение Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального 17 апреля опубликовало масштабное расследование, касающееся бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова.
Обновлено в 04:19
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Политика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Общество
В России запретили рекламу новых наркотиков
Закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространения в СМИ и Интернете информации о методах их разработки, изготовления и использования приняли депутаты Госдумы.
Обновлено в 04:06
Общество
Губернатор Кузбасса в 2018 году заработал более 70 миллионов рублей
Согласно декларации, губернатор Кузбасса в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 70 миллионов 280 тысяч 607 рублей 54 копейки.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Политика
Зеленский раскритиковал Порошенко за организацию дебатов
Обновлено в 02:51
Политика
В ЛНР потребовали от Зеленского плана окончания войны на Донбассе
Советник главы ЛНР сообщил НСН, что у жителей самопровозглашенной республики нет оснований поддерживать кандидата Зеленского.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Генпрокуратура может возбудить дело из-за повреждения обшивки «Союза»
Ночью 30 августа 2018 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха, которая происходила на корабле "Союз МС-09".
Обновлено в 05:57
Общество
IKEA хочет построить первую «Мегу» в пределах МКАД
Если стороны договорятся, то это будет первая «Мега», открытая в Москве более чем за 10 лет (последней была «Мега Белая Дача»), и первый торговый комплекс под этим брендом в пределах МКАД.
Обновлено вчера в 17:40
Хоккей
Панарин рассмеялся в лицо Кучерову после победы в серии с «Тампой»
Эмоций Артемий не сдерживал и рассмеялся в лицо Никите Кучерову на рукопожатии.
Обновлено в 07:00
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32