Космос

ФСБ проверит пробы с корпуса корабля «Союз»
ФАН
08:47

«20 декабря, после возвращения на землю корабля «Союз МС-09», контейнер с полученными вещественными доказательствами будет передан для химического анализа в лабораторию ФСБ», — отметил он.
ФАН08:47
с чего всё началось

Источник: взятые в «Союзе МС-09» пробы и материалы передадут на анализ в лабораторию ФСБ

Как сообщил в среду ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, контейнер с пробами и частью противометеоритной защиты, собранными по итогам вскрытия обшивки "Союза МС-09" и обследования дыры в его корпусе космонавтами РФ Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым, по возвращении на Землю 20 декабря будет передан для изучения "соответствующим органам".
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Источник: взятые в «Союзе МС-09» пробы и материалы передадут на анализ в лабораторию ФСБ

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