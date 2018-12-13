Как сообщил в среду ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, контейнер с пробами и частью противометеоритной защиты, собранными по итогам вскрытия обшивки "Союза МС-09" и обследования дыры в его корпусе космонавтами РФ Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым, по возвращении на Землю 20 декабря будет передан для изучения "соответствующим органам".

с чего всё началось

«20 декабря, после возвращения на землю корабля «Союз МС-09», контейнер с полученными вещественными доказательствами будет передан для химического анализа в лабораторию ФСБ», — отметил он.

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