Происшествия

ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краюГазета.Ru вчера в 23:46

Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
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с чего всё началось

В управлении противодействия коррупции краевого МВД прошли обыски

По нашей информации, задержан замначальника отдела Евгений Мотин. Однако в пресс-службе МВД и ФСБ обыски и задержание не комментируют. Напомним, высокопоставленные сотрудники краевого МВД уже не в первый раз попадают под уголовные дела и коррупционные скандалы.
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