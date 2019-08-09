Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краюГазета.Ru вчера в 23:46
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
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с чего всё началось
По нашей информации, задержан замначальника отдела Евгений Мотин. Однако в пресс-службе МВД и ФСБ обыски и задержание не комментируют. Напомним, высокопоставленные сотрудники краевого МВД уже не в первый раз попадают под уголовные дела и коррупционные скандалы.ТВКвчера в 07:42
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
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