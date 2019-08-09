По данным «ТВК Красноярск», высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки. По нашей информации, задержан замначальника отдела Евгений Мотин. Однако в пресс-службе МВД и ФСБ обыски и задержание не комментируют.

с чего всё началось

По словам источника, обыски проводились по уголовному делу, возбужденному в отношении одного из бывших руководителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка. Его подозревают в мошенничестве и коррупции. Официальными комментариями МВД и ФСБ ТАСС пока не располагает.

Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске

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