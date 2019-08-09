Происшествия

Обыски проходят в региональном главке МВД в КрасноярскеТАСС вчера в 23:26

По словам источника, обыски проводились по уголовному делу, возбужденному в отношении одного из бывших руководителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка. Его подозревают в мошенничестве и коррупции. Официальными комментариями МВД и ФСБ ТАСС пока не располагает.
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с чего всё началось

В управлении противодействия коррупции краевого МВД прошли обыски

По данным «ТВК Красноярск», высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки. По нашей информации, задержан замначальника отдела Евгений Мотин. Однако в пресс-службе МВД и ФСБ обыски и задержание не комментируют.
ТВКвчера в 07:42

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В антикоррупционном управлении полиции Красноярского края прошли обыски

ДЕЛА.ruвчера в 23:57

В полицейском управлении по борьбе с коррупцией идут обыски ФСБ

7 канал Красноярск00:23

В управлении противодействия коррупции краевого МВД прошли обыски

ТВКвчера в 07:42

В управлении по борьбе с коррупцией красноярского МВД прошли обыски

НГС24вчера в 23:41

В Красноярском управлении МВД прошли обыски

КП - Красноярсквчера в 23:27

Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске

ТАССвчера в 23:26

В главке МВД в Красноярске проходят обыски

Newslab.ruвчера в 23:54
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Экономика

Forbes сообщил о планах Сбербанка по покупке 80% Союзмультфильма

Сбербанк и "Союзмультфильм" обратились в правительство с просьбой о поддержке сделки по покупке банком 80% студии, сообщает в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 21:08
Политика

Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено 07 августа в 10:03
Общество

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка

За последние 15 лет средний возраст рождения первого ребенка заметно вырос, причем не только в России, утверждает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 00:50
Футбол

Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы

Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

Россиянам могут разрешить работать из дома

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты предоставить сотрудникам возможность какое-то время работать удаленно.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

Обновлено в 00:07
Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020

Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Наука

Раскрыть секрет долголетия помогут российским ученым мухи-мутанты

Обновлено 07 августа в 02:49
Происшествия

Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области

Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Появилось видео смертельного ДТП с автобусом в Новороссийске

Видеозапись страшной аварии с участием пассажирского автобуса, в которой погибли женщина и двое детей, опубликовал Рен ТВ.
Обновлено в 01:02
Здоровье

Названы самые опасные для здоровья сыры

По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Обновлено вчера в 13:55
Кино

Квентин Тарантино назвал любимого российского режиссера

Обновлено вчера в 23:46
Общество

Новые правила выкладки молочных продуктов не исполняют 63% магазинов

Более 60% российских магазинов не начали размещать молочную продукцию по новым правилам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 03:49
Армия и оружие

Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации

Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено вчера в 21:11
Экономика

Акции UC Rusal подешевели на 10%

Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2% — до 3,08 гонконгских долларов за акцию ($0,39).
Обновлено в 00:52
Политика

МИД раскритиковал Deutsche Welle за призыв москвичей на митинг

В МИД РФ в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески обратили внимание на недопустимость действий немецкого СМИ Deutsche Welle, которое разместила прямой призыв в соцсетях в адрес жителей Москвы принять участие в несанкционированных акциях.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии

В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено 07 августа в 04:29
Экономика

Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ

Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено вчера в 09:51
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

СК вызвал сотрудников ФБК на допрос по делу об отмывании 1 млрд рублей

В рамках расследования уголовного дела о легализации преступных доходов ряд сотрудников ФБК вызваны на допрос.
Обновлено вчера в 07:29
Армия и оружие

Посольство США похвалило Зеленского за «храбрость»

Посольство США на Украине похвалило президента страны Владимира Зеленского за «храбрость и сдержанность», соответствующее заявление опубликовано в Twitter американской дипмиссии.
Обновлено вчера в 13:02
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено вчера в 05:33
Общество

Москвичам дали чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение

Обновлено вчера в 12:14
Космос

Инопланетяне — медузы: основные уфологические теории

Один из британских ученых предположил, что соседи по Галактике могут оказаться морскими существами, а именно: огромными медузами.
Обновлено вчера в 13:02
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