ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектовГоворит Москва 00:26

Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.

с чего всё началось

Обыски проведены в рамках уголовного дела о хищении 35 гектаров земли в Чеховском районе Московской области. Изъяты документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка, граничащего с посёлком Талалихино.

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