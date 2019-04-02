Происшествия
ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектовГоворит Москва 00:26
Обыски проведены в рамках уголовного дела о хищении 35 гектаров земли в Чеховском районе Московской области. Изъяты документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка, граничащего с посёлком Талалихино.
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с чего всё началось
Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.РБК00:01
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