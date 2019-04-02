Происшествия

ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектовГоворит Москва 00:26

Обыски проведены в рамках уголовного дела о хищении 35 гектаров земли в Чеховском районе Московской области. Изъяты документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка, граничащего с посёлком Талалихино.
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ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
РБК00:01

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ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов под Чеховом

Новая газета04:16

ФСБ пришла с обысками в службу, ответственную за бункеры президента

URA.Ru01:54

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

РБК00:01

РБК: ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Коммерсантъ00:57

ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Дождь03:47

ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Эхо Москвы02:00

ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Говорит Москва00:26
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:17, Ашберн
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