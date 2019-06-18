ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида ЯкобашвилиИзвестия 09:11

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке прошли обыски. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена. Обыски в музее Якобашвили подтвердил источник РБК, близкий к РСПП, вице-президентом которого является бизнесмен.

с чего всё началось

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.

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