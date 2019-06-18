Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида ЯкобашвилиИзвестия 09:11
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
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Финансы
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин провел совещание по подготовке прямой линии
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 20 июня, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 14:14
Общество
В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева
По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».
Обновлено в 15:21
Общество
Ректор РУДН прокомментировал переход вуза в топ-400 рейтинга QS
Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов. РУДН укрепил позиции в мировом рейтинге лучших университетов планеты QS, заняв 392-е место.
Обновлено в 17:19
Происшествия
ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом
Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика
Трамп анонсировал высылку миллионов мигрантов из США
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет высылку миллионов нелегальных мигрантов из страны на следующей неделе.
Обновлено в 01:43
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Авто
Новую Toyota Supra раскупили в России за 4 часа
В России практически мгновенно раскупили все новые Toyota Supra. С момента открытия продаж до полного Sold Out прошло всего 4 часа.
Обновлено в 16:27
Происшествия
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей
Обновлено в 14:02
Политика
Скабеева осудила Зеленского за равнодушие к состоянию Меркель
Сама Меркель пояснила, что ее болезненное состояние стало результатом обезвоживания. После нескольких стаканов воды ей стало лучше.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун перерезал вены на суде
ИА «Ореанда-Новости» Во время заседания в Гарнизонном военном суде экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун перерезал себе на левой руке вены.
Обновлено в 07:58
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Футбол
Латвийские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках
Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.
Обновлено в 14:56
Политика
Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню
Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено в 14:38
Общество
Остров в северной Норвегии привлекает туристов отсутствием ночей
По сути, посреди ночи дети могут играть в футбол, взрослые люди делают обычные дела по дому.
Обновлено в 13:46
Авто
Обновленный Subaru Outback получил российский ценник
Ценник на обновленный Subaru Outback начинается с отметки в 2 690 000 рублей.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похудела на 25 кило, отказавшись от трех продуктов
Телеведущая раскрыла секрет стройной фигуры. Анфиса Чехова пару лет назад поразила поклонников, экстремально похудев.
Обновлено в 10:45
Происшествия
СК возбудил дело по поводу гибели биатлониста в Крыму
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму биатлониста Артемия Хасанкаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00
Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»
Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Авто
Марку Hummer возродят ради электрокаров
Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина
Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
Обновлено в 16:18
Футбол
Симеоне: «„Атлетико“ работает над трансфером Жоау Фелиша»
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в интервью FOX Sports Argentina подтвердил, что клуб может подписать полузащитника "Бенфики" Жоау Фелиша.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18