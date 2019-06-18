Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида ЯкобашвилиИзвестия 09:11
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
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Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено в 19:36
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Происшествия
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 20:14
Спорт
Экс-президент UEFA Платини освобожден из-под стражи
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини вышел на свободу во Франции.
Обновлено в 20:10
Футбол
Капитан «Аякса» Де Лигт отказал «Барселоне»
Капитан "Аякса" Маттейс Де Лигт не станет игроком "Барселоны". Переговоры чемпионов Испании с представителями футболиста завершены.
Обновлено в 16:27
Общество
Семья Виктора Бута в сентябре посетит его в американской тюрьме
Супруга и дочь российского гражданина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, намерены посетить его в начале сентября текущего года.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Происшествия
На востоке Лондона убили россиянина
На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.
Обновлено в 20:15
Политика
Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским
Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено в 16:26
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Экономика
Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей - исследование
Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей, сильнее всего вырос объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды — на 42%, сказано в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Обновлено в 20:15
Происшествия
Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц
Кандидат в депутаты Мосгордумы, олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева в Facebook сообщила о нападении на своих помощниц.
Обновлено в 16:22
Энергетика
Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»
Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:59
Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово
Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Гаджеты
Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием
В Сети появились предполагаемые компьютерные изображения следующего флагманского смартфона компании Xiaomi, который выйдет в начале следующего года под названием Xiaomi Mi 10.
Обновлено в 04:20
Экономика
Глава Банка Англии: создание криптовалюты Facebook потребует жесткого регулирования
Глава Банка Англии Марк Карни прокомментировал планы Facebook, который намерен в 2020 году запустить криптовалюту Libra.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Общество
Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Общество
Курортный сбор могут распространить на частный сектор
Российских граждан, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца.
Обновлено в 18:33
Происшествия
В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд
Обновлено в 19:03
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Общество
КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности
Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
Обновлено в 07:01
Интернет
Facebook хочет запустить свою криптовалюту
Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено в 07:42