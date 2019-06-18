Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида ЯкобашвилиИзвестия 09:11

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
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Похищенный на Рублевке. Кто пожаловался в ФСБ на Давида Якобашвили

Forbes15:44

К Давиду Якобашвили пришли через музей

Коммерсантъ15:12

ФСБ провела обыски в музее частных коллекций «Собрание» в центре Москвы

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Почему ФСБ пришла к Давиду Якобашвили

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ТАСС08:19

Титов назвал обыски в музее «Собрание» в Москве удивительными

РИА Новости12:18
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
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Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
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«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
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В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
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Спорт

Экс-президент UEFA Платини освобожден из-под стражи

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини вышел на свободу во Франции.
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Три российских ресторана вошли в топ-120 The World’s Best Restaurants

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Обновлено в 16:27
Общество

Семья Виктора Бута в сентябре посетит его в американской тюрьме

Супруга и дочь российского гражданина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, намерены посетить его в начале сентября текущего года.
Обновлено в 20:25
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
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Происшествия

На востоке Лондона убили россиянина

На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.
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Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским

Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено в 16:26
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
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Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей - исследование

Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей, сильнее всего вырос объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды — на 42%, сказано в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Обновлено в 20:15
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Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц

Кандидат в депутаты Мосгордумы, олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева в Facebook сообщила о нападении на своих помощниц.
Обновлено в 16:22
Энергетика

Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»

Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:59
Происшествия

Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово

Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
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Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием

В Сети появились предполагаемые компьютерные изображения следующего флагманского смартфона компании Xiaomi, который выйдет в начале следующего года под названием Xiaomi Mi 10.
Обновлено в 04:20
Экономика

Глава Банка Англии: создание криптовалюты Facebook потребует жесткого регулирования

Глава Банка Англии Марк Карни прокомментировал планы Facebook, который намерен в 2020 году запустить криптовалюту Libra.
Обновлено в 20:04
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Общество

Курортный сбор могут распространить на частный сектор

Российских граждан, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца.
Обновлено в 18:33
Политика

Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»

Обновлено в 17:58
Происшествия

В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд

Обновлено в 19:03
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Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
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КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности

Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
Обновлено в 07:01
Интернет

Facebook хочет запустить свою криптовалюту

Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено в 07:42
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Давид Михайлович Якобашвили
Российский бизнесмен
Один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, проданной в 2011 году компании PepsiCo. Вице-президент РСПП, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП. Председатель Объединенной комиссии по этике при РСПП. Президент Научно-производственной группы "ИнОйл"...
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