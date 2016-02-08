с чего всё началось

Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии. Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы, они пришли в кабинет первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова.

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Происшествия На Красной площади задержали участников акции в поддержку крымских татар На Красной площади в Москве задержаны семь человек, устроивших акцию против уголовного преследования крымских татар, сообщил телеканал «Дождь».

Экономика Россияне экономят на своем здоровье По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, такая ситуация объясняется падением реальных доходов россиян.

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Происшествия Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.

Общество Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.

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Общество ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.

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Происшествия Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.

Здоровье Сибирский синхротрон проверят на экономическую эффективность Специалисты оценят экономическую эффективность источника синхротронного излучения «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов), который планируется создать в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Наука».

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Политика Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины Украинцы видят новым премьером страны главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

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Происшествия В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.