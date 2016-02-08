Происшествия
ФСБ провела обыски в Доме правительства ЯкутииРБК вчера в 22:40
Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии. Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы, они пришли в кабинет первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова.
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с чего всё началось
В правительстве региона объяснили, что оперативные мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным весной нынешнего года в отношении бывшего заместителя начальника отдела республиканского управления автодорог.Российская газетавчера в 22:48
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Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену военного парада
Обновлено вчера в 14:07
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На Красной площади задержали участников акции в поддержку крымских татар
На Красной площади в Москве задержаны семь человек, устроивших акцию против уголовного преследования крымских татар, сообщил телеканал «Дождь».
Обновлено в 05:20
Экономика
Россияне экономят на своем здоровье
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, такая ситуация объясняется падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома
В Чите задержали женщину по подозрению в угоне такси.
Обновлено в 02:54
Спорт
Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Политика
Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Общество
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Политика
Венедиктов заявил, что Зеленскому передали письмо от матери Вышинского
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому передали личное письмо от матери руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, содержащегося под стражей в Киеве.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России
Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников.
Обновлено в 03:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе
По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
Обновлено в 05:02
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Общество
ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
67-летний Олег Газманов показал идеальный торс
На видео 67-летний Газманов запечатлён без футболки, что позволяет в подробностях рассмотреть его пресс.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Здоровье
Сибирский синхротрон проверят на экономическую эффективность
Специалисты оценят экономическую эффективность источника синхротронного излучения «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов), который планируется создать в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Наука».
Обновлено в 04:57
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
Обновлено в 03:18
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Суд Ижевска оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за оскорбление главы Удмуртии Александра Бречалова в своем Instagram, сообщили РИА Новости в управлении судебного департамента республики.
Обновлено в 04:48
Здоровье
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Политика
Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины
Украинцы видят новым премьером страны главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 03:22
Общество
В Магадане начали штрафовать за кормление голубей
Сотрудники администрации Магадана устанавливают по городу таблички, запрещающие кормить голубей.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Экономика
En+ перерегистрировалась в российском офшоре
Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47