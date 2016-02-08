с чего всё началось

Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии. Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы, они пришли в кабинет первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова.

Экономика Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.

Общество В варениках эксперты нашли кишечную палочку Оказалось, что в варениках "Цезарь", "Братцы вареники", "Сибирская коллекция" и "Морозко" присутствуют бактерии группы кишечной палочки.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Экс-директора магаданской школы подозревают в насилии над детьми Следователи СК России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора школы в селе Тахтоямск, ее подозревают в оскорблении и избиении учеников.

Политика Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.

Шоу-бизнес Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.

Гаджеты Xiaomi существенно снизила цену на смартфон Xiaomi Mi 9 Подешевел и флагман Xiaomi Mi 9. В магазинах Поднебесной с 10 июля смартфон с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб флэш-памяти доступен за 407 долларов.

Армия и оружие Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Происшествия Завершается расследование уголовного дела в отношении Сергея Шеверды Следственные органы завершают расследование уголовного дела о рубках в заказнике «Туколонь» в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, врио руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексея Туги, директора Казачинско-Ленского лесхоза Геннадия Рыкова и инженера-лесопатолога Александра Владимирова.

Гаджеты Huawei пытается скупать российские технологии Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.

Футбол СМИ анонсировали переход бывшего вратаря «Спартака» в ЦСКА Сослан Джанаев может в среду, 10 июля, подписать контракт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

Армия и оружие Самолет-разведчик Великобритании приблизился к границе России Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании пролетел вдоль российского побережья Черного моря.

Общество Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

Политика Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт Совет Федерации на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Экономика Золотая доставка: в России разрешат продавать драгоценности онлайн В России планируют официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через интернет.

Политика Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.

Политика Россия может возобновить авиасообщение с Грузией В МИД РФ допустили возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.

Спорт Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Здоровье В Елани суд обязал ЦРБ за полгода найти отсутствующее медоборудование Хирурги в ЦРБ работали без манипуляционного столика, универсального смотрового кресла, холодильника для хранения медикаментов, стерилизатора для инструментов, установки для обработки рук хирурга и пр. Еланский районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры и признал бездействие по вопросу оснащения больницы незаконным.

Общество ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.