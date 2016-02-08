Происшествия

ФСБ провела обыски в Доме правительства ЯкутииРБК вчера в 22:40

Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии. Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы, они пришли в кабинет первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова.
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с чего всё началось
В правительстве региона объяснили
, что оперативные мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным весной нынешнего года в отношении бывшего заместителя начальника отдела республиканского управления автодорог.
Российская газетавчера в 22:48

Подробнее о событии

Первый вице-премьер Якутии после обысков провел совещание

РИА Новости01:40

Правительство Якутии передало УФСБ документы по делу о даче взятки одним из экс-замов дорожной службы

Якутия 24вчера в 23:00

В Минтрансе Якутии проходит выемка документов

ИА ЯСИАвчера в 21:29

ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии

РБКвчера в 22:40

В правительстве Якутии изъяли документы по делу экс-сотрудника управления автодорог

ТАССвчера в 23:16

ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии

Коммерсантъвчера в 21:50

В Доме правительства Якутии идут обыски

SakhaNewsвчера в 22:53
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Экономика

Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов

На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Общество

В варениках эксперты нашли кишечную палочку

Оказалось, что в варениках "Цезарь", "Братцы вареники", "Сибирская коллекция" и "Морозко" присутствуют бактерии группы кишечной палочки.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Пожилой москвич хранил в своей квартире оружие и взрывчатку

Обновлено в 03:11
Происшествия

Экс-директора магаданской школы подозревают в насилии над детьми

Следователи СК России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора школы в селе Тахтоямск, ее подозревают в оскорблении и избиении учеников.
Обновлено в 02:48
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Гаджеты

Xiaomi существенно снизила цену на смартфон Xiaomi Mi 9

Подешевел и флагман Xiaomi Mi 9. В магазинах Поднебесной с 10 июля смартфон с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб флэш-памяти доступен за 407 долларов.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Завершается расследование уголовного дела в отношении Сергея Шеверды

Следственные органы завершают расследование уголовного дела о рубках в заказнике «Туколонь» в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, врио руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексея Туги, директора Казачинско-Ленского лесхоза Геннадия Рыкова и инженера-лесопатолога Александра Владимирова.
Обновлено в 03:45
Гаджеты

Huawei пытается скупать российские технологии

Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Футбол

СМИ анонсировали переход бывшего вратаря «Спартака» в ЦСКА

Сослан Джанаев может в среду, 10 июля, подписать контракт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Самолет-разведчик Великобритании приблизился к границе России

Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании пролетел вдоль российского побережья Черного моря.
Обновлено в 02:35
Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено вчера в 13:34
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

Совет Федерации на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 03:26
Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с ценой за Погба

"Манчестер Юнайтед" определился с суммой за трансфер полузащитника Поля Погба, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика

Золотая доставка: в России разрешат продавать драгоценности онлайн

В России планируют официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через интернет.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

В МИД РФ допустили возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 03:18
Спорт

Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Здоровье

В Елани суд обязал ЦРБ за полгода найти отсутствующее медоборудование

Хирурги в ЦРБ работали без манипуляционного столика, универсального смотрового кресла, холодильника для хранения медикаментов, стерилизатора для инструментов, установки для обработки рук хирурга и пр. Еланский районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры и признал бездействие по вопросу оснащения больницы незаконным.
Обновлено в 02:59
Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Футбол

Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки

Обновлено вчера в 22:01
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
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