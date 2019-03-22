Происшествия

ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказаРоссийская газета 03:40

Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.
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ФСБ показала видео обысков по делу о хищениях при гособоронзаказе

РИА Новости07:45

Песков отказался комментировать проведение ФСБ обысков по делу о хищении средств ГОЗ

ТАСС05:53

Обыски ФСБ не остановили работу Липецкого станкозавода

LipetskMedia.ru06:20

ФСБ проводит в трех городах обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Коммерсантъ03:00

Алина Теперик: «Мы не отрицаем, что нас посетило ФСБ»

Gorod4806:14

ФСБ сообщила о следственных действиях на предприятиях, выполняющих гособоронзаказ

Интерфакс03:05

ФСБ показала видео обысков по делу о хищениях при гособоронзаказе

РБК03:40
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Происшествия

За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске

Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено вчера в 13:23
Авто

Bentley, 30 лет простоявший в гараже, продали за 40 млн рублей

Британский аукционный дом H&H Classics продал редкий Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer, который более 30 лет простоял в гараже, за 454 250 фунтов стерлингов (38,4 млн рублей).
Обновлено в 08:00
Происшествия

Районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку

Все три судьи Молчановского районного суда Томской области — председатель Вячеслав Лаптев и двое судей Татьяна Дубасова и Ирина Усынина — ушли в отставку.
Обновлено в 08:44
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Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы

Российская певица Юлия Началова скончалась из-за заражения крови, сообщила ее пресс-секретарь Анна Исаева после получения результатов вскрытия.
Обновлено в 04:48
Общество

На 7,7% в прошлом году выросли зарплаты региональных чиновников

Соответственно за 2018 год средняя заработная плата в месяц гражданских служащих в регионах составила 49,4 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом.
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Общество

Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны

Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Авто

Skoda представила еще одну «фишку» серии Simply Clever

Обновлено в 08:09
Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Общество

Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников

Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Экономика

Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Кети Топурия и Гуф обменялись флиртом в соц. сетях

Обоюдный флирт звезд подтвердил, что они находятся в достаточно теплых отношениях даже после разрыва, и дал поклонникам надежду на их воссоединение.
Обновлено в 07:09
Политика

Проверку Росгеологии продлили до середины апреля

Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве

Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.
Обновлено в 07:10
Игры

Paradox презентовала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Действие в Bloodlines 2 уже происходят в Сиэтле, а по сюжету тут и как в первой части ведутся войны между кланами вампиров.
Обновлено в 04:58
Футбол

Бэйл рассказал об отношениях с Роналду

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл опроверг слухи о конфликте с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.
Обновлено в 08:12
Космос

Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов

Американские астронавты в пятницу, 22 марта, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено в 08:35
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области

Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.
Обновлено в 08:27
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол

Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»

Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.
Обновлено в 05:14
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Экономика

Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах

Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Спорт

Турсынбаева стала первой в истории фигуристкой, которая исполнила четверной прыжок на взрослых соревнованиях

Обновлено в 08:24
Происшествия

На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 03:34
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой

Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.
Обновлено в 06:01
Футбол

Дзюба объяснил поражение от сборной Бельгии

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что его команда проиграла сборной Бельгии со счетом 3:1, так как у россиян нет своего Эдена Азара.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова.
Обновлено в 07:19
Политика

Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти

Обновлено вчера в 04:55
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