ФСБ прослушивала Михаила Абызова два годаДождь 01:31

Два года прослушки ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.

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ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. 27 марта суд арестовал его на два месяца по обвинению в создании преступного сообщества и в мошенничестве.

ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года

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