ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида ЯкобашвилиРБК 07:48

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена. Обыски в музее Якобашвили подтвердил источник РБК, близкий к РСПП, вице-президентом которого является бизнесмен.

с чего всё началось

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.

ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили

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