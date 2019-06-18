Происшествия

ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида ЯкобашвилиРБК 07:48

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Читать в источнике
с чего всё началось

ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена. Обыски в музее Якобашвили подтвердил источник РБК, близкий к РСПП, вице-президентом которого является бизнесмен.
РБК07:48

Подробнее о событии

Титов назвал дело против Якобашвили способом давления на бизнесмена

РБК11:05

В Москве пришли с обыском в музей «Собрание» бизнесмена Якобашвили

Интерфакс08:53

В музее «Собрание» Давида Якобашвили проходят обыски

Коммерсантъ07:54

ФСБ провела обыск в музее «Собрание» Давида Якобашвили

ТАСС08:19

ФСБ провела обыски в музее частных коллекций «Собрание» в центре Москвы

Говорит Москва07:53

ФСБ пришла с обыском в музей участника списка Forbes Давида Якобашвили

Forbes07:43

ФСБ проводит обыски в музее бизнесмена Давида Якобашвили

Ведомости08:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:20, Вашингтон
Финансы

Фондовый рынок США торгуется на положительной территории

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» после заявлений руководителя Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне в преддверии заседания ФРС США.
Обновлено в 10:41
Религия

Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу

Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали ей воспользоваться.
Обновлено в 08:32
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Политика

Если выборы завтра: кто проходит в Раду

На досрочных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля, шансы пройти в парламент имеют пять партий.
Обновлено в 08:01
Общество

Беглов получил единую карту петербуржца

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник получил в одном из отделений Сбербанка единую карту петербуржца (ЕКП), передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:31
Политика

В РАН призвали Путина реформировать статьи о наркотиках

Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента России Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками.
Обновлено в 09:59
Политика

Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ

По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
Обновлено в 09:06
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Происшествия

Пассажиры устроили бунт на рейсе из Новосибирска в Таиланд

Обновлено в 04:02
Происшествия

Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР

Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 10:15
Музыка

Пугачева в Минске повторит юбилейный концерт

Концерт повторит выступление артистки в Кремлевском дворце по случаю 70-летия исполнительницы, рассказала пресс-атташе Пугачевой Елена Чупракова.
Обновлено в 10:55
Технологии

«Ленэнерго» запустило онлайн-сервис для подключения к электросетям

ПАО "Ленэнерго" в тестовом режиме запустило "корпоративную геоинформационную систему" (КГИС), которая, должна сократить время технологического присоединения к сетям.
Обновлено в 10:54
Политика

В Кремле оценили слова Зеленского о темах беседы с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обсуждать Донбасс с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о возможных темах беседы с Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:24
Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Следователи отпустили младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Обновлено в 10:11
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

Обновлено в 08:43
Космос

На Марсе произошел мощный взрыв

Обновлено в 11:06
Общество

Генерала Бобкова похоронят на Троекуровском кладбище

Ветеран Первого главного управления КГБ СССР Георгий Санников в беседе с ФАН назвал Бобкова настоящим профессионалом своего дела.
Обновлено в 09:01
Экономика

Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Баскетбол

Звезда баскетбольного ЦСКА Нандо де Коло покинул клуб

Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 года. Баскетболист перешел в московский клуб из «Торонто» и провел за команду пять сезонов.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Транспорт

Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными

Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Евгений Петросян ответил хейтерам, критикующим его стиль

Обновлено вчера в 14:26
Гаджеты

Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России

Обновлено вчера в 13:55
Политика

Экс-президент Египта Мурси внезапно скончался в зале суда

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался на 68-м году жизни во время суда, об этом сообщает Extra News.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

В Англии ураганный ветер унес батут с детьми в лес

В Великобритании сильный порыв ветра унес батут с детьми в лес. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Инцидент произошел в графстве Йоркшир.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Чувашии уборщица суда из мести сожгла уголовное дело

Женщину приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей В Чувашии уборщица суда из мести сожгла уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде

Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Авто

АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Футбол

Мата и «Манчестер Юнайтед» договорились продлить контракт

Полузащитник Хуан Мата и «Манчестер Юнайтед» договорились о заключении нового контракта.
Обновлено вчера в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Давид Михайлович Якобашвили
Российский бизнесмен
Один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, проданной в 2011 году компании PepsiCo. Вице-президент РСПП, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП. Председатель Объединенной комиссии по этике при РСПП. Президент Научно-производственной группы "ИнОйл"...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное