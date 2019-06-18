Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида ЯкобашвилиРБК 07:48
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
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В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена. Обыски в музее Якобашвили подтвердил источник РБК, близкий к РСПП, вице-президентом которого является бизнесмен.РБК07:48
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:20, Вашингтон
Финансы
Фондовый рынок США торгуется на положительной территории
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» после заявлений руководителя Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне в преддверии заседания ФРС США.
Обновлено в 10:41
Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали ей воспользоваться.
Обновлено в 08:32
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Политика
Если выборы завтра: кто проходит в Раду
На досрочных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля, шансы пройти в парламент имеют пять партий.
Обновлено в 08:01
Общество
Беглов получил единую карту петербуржца
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник получил в одном из отделений Сбербанка единую карту петербуржца (ЕКП), передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:31
Политика
В РАН призвали Путина реформировать статьи о наркотиках
Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента России Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками.
Обновлено в 09:59
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ
По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
Обновлено в 09:06
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 10:15
Музыка
Пугачева в Минске повторит юбилейный концерт
Концерт повторит выступление артистки в Кремлевском дворце по случаю 70-летия исполнительницы, рассказала пресс-атташе Пугачевой Елена Чупракова.
Обновлено в 10:55
Технологии
«Ленэнерго» запустило онлайн-сервис для подключения к электросетям
ПАО "Ленэнерго" в тестовом режиме запустило "корпоративную геоинформационную систему" (КГИС), которая, должна сократить время технологического присоединения к сетям.
Обновлено в 10:54
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах беседы с Путиным
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обсуждать Донбасс с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о возможных темах беседы с Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:24
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Космос
На Марсе произошел мощный взрыв
Обновлено в 11:06
Общество
Генерала Бобкова похоронят на Троекуровском кладбище
Ветеран Первого главного управления КГБ СССР Георгий Санников в беседе с ФАН назвал Бобкова настоящим профессионалом своего дела.
Обновлено в 09:01
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Баскетбол
Звезда баскетбольного ЦСКА Нандо де Коло покинул клуб
Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 года. Баскетболист перешел в московский клуб из «Торонто» и провел за команду пять сезонов.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Транспорт
Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными
Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ответил хейтерам, критикующим его стиль
Обновлено вчера в 14:26
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Экс-президент Египта Мурси внезапно скончался в зале суда
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался на 68-м году жизни во время суда, об этом сообщает Extra News.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
В Англии ураганный ветер унес батут с детьми в лес
В Великобритании сильный порыв ветра унес батут с детьми в лес. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Инцидент произошел в графстве Йоркшир.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Чувашии уборщица суда из мести сожгла уголовное дело
Женщину приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей В Чувашии уборщица суда из мести сожгла уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Футбол
Мата и «Манчестер Юнайтед» договорились продлить контракт
Полузащитник Хуан Мата и «Манчестер Юнайтед» договорились о заключении нового контракта.
Обновлено вчера в 07:30