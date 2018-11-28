Сотрудники ФСБ России пришли с обысками в управление культуры и духовного развития окружной администрации Якутска. Об этом сообщается на сайте администрации. По словам очевидцев, утром туда прибыли сотрудники в штатском и начали выемку документов, передает телеканал «Якутия 24».

ФСБ пришла с обысками в администрацию Якутска

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