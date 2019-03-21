Происшествия

ФСБ пришла с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в КрасноярскеРоссийская газета 06:40

Сотрудники ФСБ совместно с полицией проводят обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, силовики проводят выемку документов.
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Источник: в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске проходят обыски

Сотрудники ФСБ и МВД проводят в четверг обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС01:21

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Источник: в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске проходят обыски

ТАСС01:21

В Красноярске в Центре питания Универсиады прошли обыски

ТВК00:08

На комбинате питания, который обслуживал Универсиаду, проходят обыски

НГС.Красноярск00:53

ФСБ и МВД изымают документы в центре питания Универсиады, сообщил источник

РИА Новости01:54

В краевом центре питания в Красноярске идут проверки

ДЕЛА.ru01:11

В Центре питания Универсиады проходят обыски

7 канал Красноярск01:04

ФСБ провела обыски в Центре питания Универсиады в Красноярске

КП - Красноярск04:56
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Компания объясняет принятую меру пересмотром "продуктового портфеля" Японская компания "Гаксла Фармасьюгикалс" приняла решение о прекращении поставок в Россию трех препаратов, входящих в список жизненно важных, и отзыве регистрационных удостоверений на них.
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что в качестве крымского бренда подумывает зарегистрировать интернет-мем "няш-мяш".
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За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
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