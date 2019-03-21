ФСБ пришла с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в КрасноярскеРоссийская газета 06:40

Сотрудники ФСБ и МВД проводят в четверг обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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Сотрудники ФСБ совместно с полицией проводят обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, силовики проводят выемку документов.

ФСБ пришла с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в Красноярске

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