Происшествия
ФСБ пришла с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в КрасноярскеРоссийская газета 06:40
Сотрудники ФСБ совместно с полицией проводят обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, силовики проводят выемку документов.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ и МВД проводят в четверг обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.ТАСС01:21
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