с чего всё началось

Сотрудники ФСБ раскрыли банду преступников, которые занимались финансированием запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

ФСБ пресекла сбор денег для террористов под видом благотворительности

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