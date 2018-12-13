Происшествия
ФСБ пресекла сбор денег для террористов под видом благотворительности
ФСБ пресекла сбор денег для террористов под видом благотворительностиТВ Центр03:36
Сотрудники ФСБ раскрыли банду преступников, которые занимались финансированием запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".
ТВ Центр03:36
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с чего всё началось
Федеральная служба безопасности поймала группу людей, приверженцев радикальных религиозных течений ислама, которые начиная с 2010 года под видом пожертвований на строительство мечетей и поддержки малоимущих семей передали в пользование сирийских боевиков почти 38 млн рублей, извещает пресс-служба Следственного комитета в своем YouTube-канале.ЗакC.Ру02:57
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