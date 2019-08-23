Политика

ФСБ пресекла деятельность финансирующей ИГ ячейки в Калужской областиRT на русском 07:46

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Росгвардией пресекла на территории Калужской области деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей сбор и перевод средств в Сирию для «Исламского государства»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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