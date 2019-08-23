Политика
ФСБ пресекла деятельность финансирующей ИГ ячейки в Калужской областиRT на русском 07:46
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Росгвардией пресекла на территории Калужской области деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей сбор и перевод средств в Сирию для «Исламского государства»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
В Калужской области пресекли группировку, финансирующую террористов
Московский Комсомолец Калуга08:12
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
Обновлено в 15:28
Политика
Москалькова рассказала о визите в Киев
Обновлено в 13:44
Футбол
Шамиль Газизов: «Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в „Зените“»
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансфере защитника Данила Кругового в петербургский «Зенит».
Обновлено в 14:54
Общество
В Тверской области медведь задрал 12 лошадей депутата Госдумы
Депутат Госдумы Сергей Веремеенко сообщил в своем Instagram о разбушевавшемся медведе, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 15:11
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого израильский премьер рассказал о своем визите на Украину.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено в 09:00
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч
Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.
Обновлено в 08:57
Политика
Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у Белоруссии, сообщил глава государства Александр Лукашенко.
Обновлено в 12:11
Музыка
Шнуров стал самым богатым певцом в России по версии Forbes
Обновлено в 07:51
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Космос
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено в 06:54
Хоккей
Фетисов предположил, что хоккеиста Кузнецова ждет наказание от НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал неприятной историю, которая произошла с форвардом Евгением Кузнецовым, уличенным в приеме запрещенных препаратов.
Обновлено в 09:28
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Экономика
В ФРГ ожидают рецессию в экономике
Отмечается, что в мировом рейтинге экономика Германии находится на четвертой строчке Власти Германии ожидают, что ВВП страны продолжит снижаться в третьем квартале, пишет журнал Spiegel со ссылкой на документы ведомства канцлера ФРГ.
Обновлено в 15:09
Политика
Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов
Обновлено в 15:13
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23