Политика

ФСБ предъявила окончательное обвинение задержанным украинским морякамИнтерфакс вчера в 14:50

Следственное управление ФСБ предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" координатор команды защиты военных, адвокат Николай Полозов.
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ФСБ предъявила окончательное обвинение задержанным под Крымом морякам

Московский Комсомолец03:26

Украинским морякам, арестованным после конфликта в Керченском проливе, предъявлено окончательное обвинение

Эхо Москвы00:03

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RT на русскомвчера в 13:06

ФСБ предъявила окончательное обвинение задержанным украинским морякам

Интерфаксвчера в 14:50

Окончательное обвинение предъявлено украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

ТАССвчера в 12:52
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