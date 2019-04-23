Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и ГрозномГазета.Ru вчера в 10:41
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
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Задержанный в Махачкале игиловец планировал теракт с использованием квадрокоптера
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