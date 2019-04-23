Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и ГрозномГазета.Ru вчера в 10:41

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сотрудники ФСБ задержали членов ячейки ИГ на Северном Кавказе

RT на русскомвчера в 14:40

В Дагестане и Чечне задержаны боевики ИГ

Коммерсантъвчера в 13:27

Задержанный в Дагестане член ячейки ИГ рассказал о подготовке теракта против полицейских

ТАССвчера в 11:15

Задержанные в Дагестане и Чечне боевики готовили атаку с беспилотником

АиФ Дагестанвчера в 11:26

ФСБ предотвратила теракты на Северном Кавказе

РИА Новостивчера в 10:55

Задержанный в Махачкале игиловец планировал теракт с использованием квадрокоптера

Интерфаксвчера в 11:46

ФСБ задержала планировавших теракты экстремистов в Махачкале и Грозном

Заманавчера в 11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 00:07, Ашберн
Политика

Ким Чен Ын отказался попробовать каравай

Обновлено вчера в 22:23
Политика

В Госдепе отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 25 апреля, проведут во Владивостоке переговоры в формате один на один.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие

Глава МИД Турции пригрозил США найти замену F-35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара удовлетворит потребность в истребителях пятого поколения в другой стране, если США откажется поставить ей свои F-35.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия

В мэрии Якутска проводят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае

Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Развернутая в Средиземном море авианосная группировка американского флота является сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 23:02
Игры

Sony анонсировала выпуск PlayStation 4 Super Slim

Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае

Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Уланчаб, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков

В торговом центре Екатеринбурга тяжёлая конструкция упала на семерых несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата

Обновлено вчера в 16:14
Политика

Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского

Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 22:59
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено вчера в 04:27
Армия и оружие

Уникальную антиторпеду разработали в России

Обновлено в 00:02
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Обновлено вчера в 08:29
Баскетбол

«Реал» первым вышел в «Финал четырех» Евролиги, победив «Панатинаикос»

Обновлено вчера в 16:18
Общество

ГИБДД отвергла разделение водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профессионалов и соответственно изменения системы подготовки водителей.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол

Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Экс-супруга актера Наталья Вяль: Я никогда не любила Краско. И его молодая жена - тоже

В прошлом году Иван Краско развелся с молодой женой Натальей Шевель (по мужу - Краско).
Обновлено вчера в 17:57
Транспорт

В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»

Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено вчера в 22:09
Политика

На Украине подали иск о национализации фабрики Порошенко

Бывший советник украинского министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 13:07
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное