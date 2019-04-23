ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и ГрозномГазета.Ru 10:41

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

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