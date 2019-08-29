Происшествия

ИзвестияИзвестияФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
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с чего всё началось

В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности.
РИА Новости04:47

Подробнее о событии

В Кабардино-Балкарии предотвращена серия взрывов

Коммерсантъ10:31

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

RT на русском08:19

ФСБ пресекла подготовку терактов в Кабардино-Балкарии

ТАСС04:46

В Кабардино-Балкарии предотвратили теракты против госструктур

Интерфакс04:59

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Известия04:50

В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов

РИА Новости04:47

ФСБ задержала готовившего теракты боевика в Кабардино-Балкарии

РБК05:09
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
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Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

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Армия и оружие

Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»

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Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты

В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

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Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА

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