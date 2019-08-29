Политика Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора Украины Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об уходе с поста, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на его пресс-секретаря Ларису Сарган.

Авто BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6 BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.

Экономика Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.

Армия и оружие Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.

Политика Мэр Сочи решил не баллотироваться на новый срок Глава Сочи Анатолий Пахомов 29 августа заявил о своем решении не баллотироваться на должность мэра на новый срок.

Политика Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.

Музыка Полунин станцевал в новом клипе Фадеева Полунин станцевал в новом клипе Фадеева Продюсер представил на суд поклонников пронзительный ролик на знаковую для него композицию "Стану ли я счастливей".

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Политика Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Космос В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.

Армия и оружие Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.

Культура Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.

Здоровье Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы В Нижнем Тагиле главные врачи двух больниц, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от занимаемых должностей на время проверки.

Происшествия В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Происшествия Теневого банкира в Москве осудили за кражу у вкладчиков ₽37 млрд В результате только из одного Анталбанка исчезло 14 млрд руб. В 2015 году у всех девяти банков были отобраны лицензии, а Мухиев, который считался их теневым владельцем, был задержан при попытке вылететь на частном самолете в Вену.

Авто В Сети появились первые снимки салона новой Hyundai Creta В Индии началось серийное производство кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения для местного рынка.