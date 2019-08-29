ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности.

с чего всё началось

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.

Экономика Власти Японии подозревают Facebook в уклонении от уплаты налогов Налоговое управление Токио подозревает японский филиал американской компании Facebook в частичном сокрытии доходов с целью неуплаты налогов.

Политика Зеленский выбрал премьера Украины Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выбрал будущего премьера страны.

Экономика Госдолг Украины вырос в июле до $82,4 млрд Государственный долг Украины в июле вырос на 2,04 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем — до 82,4 миллиарда долларов, сообщается на сайте министерства финансов Украины.

Политика Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.

Политика МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.

Политика В России боевой вертолет разгонят до 600 км/ч Компания «Камов» (входит в «Вертолеты России») разработала технологию, разгоняющую боевой вертолет до скорости 600 километров в час, что быстрее перспективного американского аналога.

Наука Орнитологи определили смысл вороньего карканья Карканье ворон оказалось управляемым специалистами, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Кино Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Авто JAC представит в России новые модели грузовой техники Компания «Джак автомобиль», официальный дистрибьютор JAC Motors в России, в рамках 15-й международной специализированной выставке коммерческого транспорта Comtrans-2019 представит сразу несколько новых моделей и модификаций грузовой техники.

Футбол «Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата» «Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Происшествия Два человека погибли при столкновении поездов в Кузбассе В результате удара серьёзно пострадала кабина движущегося состава, зажатыми оказались три человека: двое от полученных травм погибли на месте, одного госпитализировали, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Космос До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.

Армия и оружие В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.

Происшествия Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.

Общество Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за учебы Исследователи выяснили, что российские школьники испытывают самую большую психологическую нагрузку, превышающую даже показатели Японии и Китая, «славящихся» своими жесткими педагогическими системами.

Политика Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.

Авто Volkswagen выпустит новый универсал Arteon Shooting Brake Универсал Arteon Shooting Brake, скорее всего, встанет на конвейер в Эмдене на год позже – в 2022 году, когда семейство Passat сменит дислокацию и переедет в Квасины (Чехия), где уже выпускают местный флагман Superb и другие модели Skoda.