Происшествия
Газета.RuСотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности.РИА Новости04:47
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Актер Александр Числов умер в 54 года
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Налоговое управление Токио подозревает японский филиал американской компании Facebook в частичном сокрытии доходов с целью неуплаты налогов.
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выбрал будущего премьера страны.
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Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
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Госдолг Украины вырос в июле до $82,4 млрд
Государственный долг Украины в июле вырос на 2,04 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем — до 82,4 миллиарда долларов, сообщается на сайте министерства финансов Украины.
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова
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Соловьев уверяет, что россиянам тема Украины интереснее, чем пенсии
Пропагандист отметил, что гражданам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Live24 06:37
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РИА Новости 04:15
Политика
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Компания «Камов» (входит в «Вертолеты России») разработала технологию, разгоняющую боевой вертолет до скорости 600 километров в час, что быстрее перспективного американского аналога.
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Кино
Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль вчера в 14:10
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Авто
JAC представит в России новые модели грузовой техники
Компания «Джак автомобиль», официальный дистрибьютор JAC Motors в России, в рамках 15-й международной специализированной выставке коммерческого транспорта Comtrans-2019 представит сразу несколько новых моделей и модификаций грузовой техники.
Автостат 06:12
Футбол
«Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»
«Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.
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REGNUM 02:35
Происшествия
Два человека погибли при столкновении поездов в Кузбассе
В результате удара серьёзно пострадала кабина движущегося состава, зажатыми оказались три человека: двое от полученных травм погибли на месте, одного госпитализировали, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Газета Кемерова 05:55
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Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
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До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец 02:52
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
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Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
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Общество
Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за учебы
Исследователи выяснили, что российские школьники испытывают самую большую психологическую нагрузку, превышающую даже показатели Японии и Китая, «славящихся» своими жесткими педагогическими системами.
Комсомольская правда 05:41
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Авто
Volkswagen выпустит новый универсал Arteon Shooting Brake
Универсал Arteon Shooting Brake, скорее всего, встанет на конвейер в Эмдене на год позже – в 2022 году, когда семейство Passat сменит дислокацию и переедет в Квасины (Чехия), где уже выпускают местный флагман Superb и другие модели Skoda.
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Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16