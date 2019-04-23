Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Чечне и ДагестанеLenta.ru 11:02

Пятеро членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» задержаны в Махачкале и Грозном. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сотрудники ФСБ задержали членов ячейки ИГ на Северном Кавказе

RT на русском14:40

В Дагестане и Чечне задержаны боевики ИГ

Коммерсантъ13:27

Задержанный в Дагестане член ячейки ИГ рассказал о подготовке теракта против полицейских

ТАСС11:15

Задержанные в Дагестане и Чечне боевики готовили атаки с беспилотником

АиФ Дагестан11:26

ФСБ предотвратила теракты на Северном Кавказе

РИА Новости10:55

Задержанный в Махачкале игиловец планировал теракт с использованием квадрокоптера

Интерфакс11:46

ФСБ задержала планировавших теракты экстремистов в Махачкале и Грозном

Замана11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Кино

Вышел финальный трейлер «Годзилла 2: Король монстров»

Обновлено в 10:03
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 03:22
Энергетика

«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам

Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи

Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.
Обновлено вчера в 22:52
Экономика

Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете

После пересчета по новой методике уровень доходов населения оказался больше, чем при старой методике 330 млрд рублей в 2016 году, на 710 млрд рублей в 2017 году, на 707 млрд в 2018 году.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Энергетика

Белоруссия откажется от российской нефти

Чтобы решить поставленную задачу, Белоруссия ведет переговоры с Латвией и Литвой о покупке терминалов, способных принимать нефть в объеме 200-300 тыс. т в месяц.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах

В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.
Обновлено в 08:09
Политика

Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков

Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 12:42
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика

Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»

Международное новостное агентство Reuters внесло правки в свой материал от 18 апреля, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти по схеме, в которой присутствует «Роснефть».
Обновлено в 12:38
Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Представители судебной власти обратились в Высший совет правосудия с просьбой возбудить в отношении Порошенко уголовное дело и принять реальные меры для обеспечения их защиты.
Обновлено в 08:42
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Политика

Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку

Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
Обновлено в 08:06
Игры

Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза

Обновлено в 05:25
Футбол

Куртуа, вероятнее всего, покинет «Реал» летом

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа, скорее всего, покинет команду предстоящим летом, сообщает Es Radio.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие

Америка переходит на новое стрелковое оружие стандарта NGSW

Соединенные Штаты переходят с массового калибра 5,56 мм на новый калибр 6,8 мм.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя

В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Морская пехота на Севере начала получать модернизированные МТ-ЛБ

Один из вариантов модернизации МТ-ЛБ Как сообщает агенство, в подразделения морской пехоты на Севере поступают серийные тягачи МЛБШ, представляющие собой серийную модернизацию советского МТ-ЛБ.
Обновлено в 11:26
Политика

Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова

Обновлено в 14:15
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Политика

Мэй пригласила Зеленского как можно скорее посетить Великобританию

Британский премьер-министр Тереза Мэй пригласила победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского в самое ближайшее время посетить Соединенное Королевство и пожелала расширить сотрудничество двух стран в области безопасности и обороны.
Обновлено в 14:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное