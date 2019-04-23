Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и ДагестанеLenta.ru 11:02
Пятеро членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» задержаны в Махачкале и Грозном. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
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