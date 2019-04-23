Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Чечне и ДагестанеLenta.ru 11:02

Пятеро членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» задержаны в Махачкале и Грозном. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
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ФСБ предотвратила теракты на Северном Кавказе

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В Махачкале и Грозном задержали пятерых членов ИГ

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ФСБ задержала планировавших теракты экстремистов в Махачкале и Грозном

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Задержанные в Дагестане и Чечне боевики готовили атаки с беспилотником

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Армия и оружие

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На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".
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Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в интервью телеканалу РБК о том, как Владимиру Зеленскому, победившему на выборах президента Украины, нужно выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
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КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

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Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших 21 апреля в Шри-Ланке.
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Происшествия

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Обновлено в 11:14
Общество

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Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
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Toyota собирается выпустить совершенно новый кроссовер

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Общество

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СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.
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Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».
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