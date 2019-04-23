Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и ДагестанеLenta.ru 11:02
Пятеро членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» задержаны в Махачкале и Грозном. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
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Авто
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli замечен на тестах
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Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
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Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
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Opel прекратил производство трех моделей
Первыми французы решили закрыть производство маленьких моделей: Adam, Karl и Mokka X. Производство Adam и Karl было завершено еще в марте, а сейчас с конвейера снят и кроссовер Mokka X. И если Adam безвозвратно ушел в историю, то Karl будет собирать по лицензии General Motors компания VinFast.
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Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
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Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына
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Происшествия
Адвокаты Кокорина попросили исключить из списка доказательств раскадровку видео
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Политика
Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
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Общество
Роскачество в преддверии Пасхи рассказало о результатах проверки яиц
Роскачество в преддверии Пасхи проверило яйца на российских прилавках, по окончании исследования оказалось, что вся продукция безопасна.
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В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Экономика
Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%
Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.
Обновлено в 11:10
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы
Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Первый носитель «Посейдона» спустили на воду
На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 11:38
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в интервью телеканалу РБК о том, как Владимиру Зеленскому, победившему на выборах президента Украины, нужно выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:52
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Обновлено в 05:24
Игры
Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim
По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших 21 апреля в Шри-Ланке.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме
Тела трех человек были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в Казани во вторник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
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Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
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Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Авто
Toyota собирается выпустить совершенно новый кроссовер
Toyota имеет большие планы на ближайшее время и собирается представить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.
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Футбол
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Руководство туринского "Ювентуса" приняло решение оставить попытки заполучить защитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело.
Обновлено в 10:21
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Происшествия
СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье
СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.
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Гаджеты
Samsung официально откладывает запуск Galaxy Fold
Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».
Обновлено вчера в 23:30