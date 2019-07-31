Происшествия
Теракт предотвратили в ТатарстанеГазета.Ru 06:08
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
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Экономика
СМИ рассказали, как ФСБ крышует российские банки
В банки прикомандировывали экс-сотрудника ФСБ, который крышевал нелегальные денежные потоки и получал с них процент.
Обновлено в 05:28
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Обновлено в 04:45
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35
Поставки элементов российском системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса.
Обновлено в 06:00
Политика
Кличко встретился в США с адвокатом Трампа
Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 04:48
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Общество
Хорошей погоды в Москве придётся ждать ещё неделю
В конце следующей недели в центральные регионы России придёт тёплый воздух со Средиземного моря.
Обновлено в 02:35
Энергетика
Путин подписал закон, стабилизирующий цены на бензин
Российский президент Владимир Путин подписал документ, который корректирует с 1 июля текущего года применяемый демпфирующий механизм.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Политика
Филарет попросил минюст продлить регистрацию Киевского патриархата
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обратился с просьбой к министру юстиции Павлу Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с целью срыва перемирия
Украинские силовики готовят провокации, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и в последующем обвинить в срыве минских соглашений, сообщили в среду в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:08
Политика
Две трети россиян назвали ВМФ самым сильным в мире, показал опрос
Две трети россиян (67%) считают, что Военно-морской флот России является самым сильным в мире, при этом большинство граждан (89%) уверены, что он способен защитить морские границы РФ в случае реальной угрозы, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:57
Политика
США официально выйдут из ДРСМД на этой неделе
Американская сторона официально выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на этой неделе - 2 августа, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 02:51
Интернет
Названы российские альтернативы популярным иностранным приложениям
Специалисты Института развития Интернета назвали российские приложения, которые могут заменить иностранные предустановленные программы.
Обновлено в 03:07
Гаджеты
Представлен кнопочный защищенный телефон AGM M5 4G
Обновлено в 04:39
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:05
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019
Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Жительницу Нижнего Новгорода задержали за избиение сына клюшкой
Уголовное дело об истязании ребенка возбудили против жительницы Нижнего Новгорода, которая систематически избивала сына хоккейной клюшкой, женщина задержана, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 05:30
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Обновлено в 04:51
Культура
Мединский назвал срок представления нового худрука Волковского театра
Министр культуры России Владимир Мединский подтвердил планы ведомства на то, что новый художественный руководитель Волковского театра в Ярославле приступит к работе уже до конца лета.
Обновлено в 02:21
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты
Раскрыты характеристики камерофона Nubia Z20
Дата выхода и стоимость смартфона Nubia Z20 пока остаются неизвестными.
Обновлено в 04:27
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко на Украину
«Владимир Зеленский ещё раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:36
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Здоровье
Выявлены снижающие давление напитки
Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.
Обновлено в 03:08
Игры
Как выглядела бы Cyberpunk 2077, если б вышла на PS1
Обновлено в 05:57