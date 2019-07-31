Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в ТатарстанеРИА Новости 06:19
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД. Задержаны двое сторонников ИГ*, их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.
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Политика
Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России
Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».
Обновлено в 06:21
Экономика
Новые обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел»
Обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел», которые являются российской элитой.
Обновлено вчера в 08:36
Здоровье
Смертельный вирус энцефалита обнаружен в США
Обновлено в 07:36
Политика
Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными
Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными, - заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Экономика
В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах
31 июля в России вступил закон об ипотечных каникулах в случае попадания заёмщика в сложную жизненную ситуацию, например при потере работы или значительной части месячного дохода.
Обновлено в 06:58
Футбол
«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Пьяный актер вырвал дверь московского такси
Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла московского такси.
Обновлено в 05:48
Кино
Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере
Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».
Обновлено в 05:48
Происшествия
Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет
Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.
Обновлено в 06:56
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Общество
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
Обновлено в 07:49
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой
Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59
Кино
«Король лев» тоже собрал миллиард долларов в мировом прокате
Ремейк мультфильма «Король лев» 1994 года от режиссёра Джона Фавро («Железный человек»), который дебютировал в кинотеатрах Северной Америки 19 июля, заработал в мировом прокате миллиард долларов.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Игры
Как выглядела бы Cyberpunk 2077, если б вышла на PS1
Обновлено в 05:57
Футбол
В ЦСКА опровергли информацию о переходе украинского защитника Хачериди
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию украинских СМИ о том, что защитник Евгений Хачериди в скором времени перейдет в московский клуб.
Обновлено в 07:04
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Россияне выбрали сильнейший в мире флот
На третьем же месте расположился китайский флот, так как его выбрали 15% опрошенных.
Обновлено в 07:33
Экономика
Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн
Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.
Обновлено в 03:06
Баскетбол
«Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.
Обновлено в 06:39
Футбол
Шюррле определился с номером в «Спартаке»
Обновлено вчера в 18:19
Авто
Hyundai раскрыла детали подписки на свои автомобили
Обновлено в 07:36
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25