Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в ТатарстанеРИА Новости 06:19

Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД. Задержаны двое сторонников ИГ*, их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.
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Появилось видео задержания сторонников ИГ*, готовящих теракт в Татарстане

Татар-информ07:57

В Татарстане задержали двух сторонников ИГ, планировавших теракт

Интерфакс06:06

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

РИА Новости06:19

В Татарстане ФСБ пресекла готовящийся теракт

Вечерняя Казань06:12

В Татарстане предотвратили теракт

RT на русском06:08

ФСБ: В Татарстане предотвращен теракт

БИЗНЕС Online06:04

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

ТАСС06:01
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Политика

Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве

Обновлено в 06:35
Армия и оружие

ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России

Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».
Обновлено в 06:21
Экономика

Новые обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел»

Обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел», которые являются российской элитой.
Обновлено вчера в 08:36
Здоровье

Смертельный вирус энцефалита обнаружен в США

Обновлено в 07:36
Политика

Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными

Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными, - заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Обновлено в 07:33
Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизни

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Экономика

В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах

31 июля в России вступил закон об ипотечных каникулах в случае попадания заёмщика в сложную жизненную ситуацию, например при потере работы или значительной части месячного дохода.
Обновлено в 06:58
Футбол

«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Пьяный актер вырвал дверь московского такси

Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла московского такси.
Обновлено в 05:48
Кино

Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере

Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».
Обновлено в 05:48
Происшествия

Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет

Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.
Обновлено в 06:56
Политика

54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд

Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Экономика

Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля

Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Общество

Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири

Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
Обновлено в 07:49
Здоровье

Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа

Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте

Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой

Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59
Общество

Сайт ГИБДД впервые опубликовал карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 06:39
Кино

«Король лев» тоже собрал миллиард долларов в мировом прокате

Ремейк мультфильма «Король лев» 1994 года от режиссёра Джона Фавро («Железный человек»), который дебютировал в кинотеатрах Северной Америки 19 июля, заработал в мировом прокате миллиард долларов.
Обновлено в 03:09
Здоровье

Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции

ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Игры

Как выглядела бы Cyberpunk 2077, если б вышла на PS1

Обновлено в 05:57
Футбол

В ЦСКА опровергли информацию о переходе украинского защитника Хачериди

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию украинских СМИ о том, что защитник Евгений Хачериди в скором времени перейдет в московский клуб.
Обновлено в 07:04
Экономика

Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»

Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Россияне выбрали сильнейший в мире флот

На третьем же месте расположился китайский флот, так как его выбрали 15% опрошенных.
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Экономика

Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн

Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.
Обновлено в 03:06
Баскетбол

«Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.
Обновлено в 06:39
Футбол

Шюррле определился с номером в «Спартаке»

Обновлено вчера в 18:19
Авто

Hyundai раскрыла детали подписки на свои автомобили

Обновлено в 07:36
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
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