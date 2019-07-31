Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в ТатарстанеРИА Новости 06:19

Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД. Задержаны двое сторонников ИГ*, их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.
Читать в источнике
Комментировать69
с чего всё началось
ФСБ сообщила о задержании на неназванном объекте инфраструктуры в Татарстане двух предполагаемых сторонников «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) в момент подготовки теракта, сообщила
 пресс-служба ведомства.
Новая газета06:08

Подробнее о событии

Появилось видео захвата террористов в Татарстане: их поймали у железной дороги

БИЗНЕС Online07:58

Появилось видео задержания сторонников ИГ*, готовящих теракт в Татарстане

Татар-информ07:57

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

ТАСС06:01

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

РИА Новости06:19

В Татарстане ФСБ пресекла готовящийся теракт

Вечерняя Казань06:12

В Татарстане задержали двух сторонников ИГ, планировавших теракт

Интерфакс06:06

ФСБ показала видео задержания сторонников ИГ в Татарстане

РБК08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Происшествия

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае

Обновлено в 02:26
Футбол

Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Общество

Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

Обновлено в 07:52
Политика

Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Украинский президент Владимир Зеленский отказался от подарка в виде его бюста и назвал "ужасным". Об этом сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 08:04
Игры

Стала доступна браузерная версия Diablo

Команда Rivsoft выпустила браузерную Diablo.
Обновлено в 06:35
Общество

В Кузбассе обнаружили останки редкого динозавра

Останки представителя ящеротазового динозавра — зауропода — обнаружил отряд Кемеровского областного краеведческого музея.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Момент крушения поезда в Чехии попал на видео

Обновлено в 07:47
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения

Обновлено в 05:01
Космос

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 08:32
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Экономика

В России впервые за два года зафиксирована дефляция

Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Политика

Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году

Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин усомнился в компетентности генерал-лейтенанта, ветерана Службы внешней разведки Украины Василия Богдана после его высказывания, что Киев должен создать ракеты средней дальности, которые достали бы Москву и Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:31
Политика

На Украине арестовали танкер РФ

На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Экономика

Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей

Найденные у арестованных полковников ФСБ России 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать.
Обновлено в 09:28
Авто

Кроссовер Changan CS35 Plus оценили в 970 тысяч рублей

Продажи CS35 Plus в дилерских центрах компании в России стартуют 5 августа 2019 года по цене от 970 тыс. рублей за базовую версию.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика

Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля

Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика

Болтон заявил, что Штаты выйдут из ДРСМД 2 августа

«Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение договора, поскольку США выйдут», — заявил Болтон на выступлении в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 21:19
Общество

Экс-волонтер рассказал, как охранял Навального от «демшизы»

Обновлено в 04:44
Культура

Люксовый кино-лекционный комплекс появится в Севастополе – Мединский

В Севастополе на базе бывшего кинотеатра "Украина" на улице Ленина создадут люксовый кино-лекционный комплекс.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

США приветствуют решение Болгарии приобрести восемь истребителей F-16

Соединенные Штаты приветствуют решение болгарского правительства о приобретении восьми многоцелевых истребителей F-16 Block 70, а также сопутствующего оборудования к ним, рассчитывают на сотрудничество с Болгарией по этому проекту.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

В Тюмени из-за наркотиков задержан высокопоставленный судебный пристав

В областной столице задержан Айрат Халлиулин - замначальника одного из отделов УФССП.
Обновлено в 06:34
Футбол

ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Уставшая быть матерью женщина бросила детей в Петербурге

Обновлено в 05:41
Общество

Утвержден список потенциально опасных собак

Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Происшествия

В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке

Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин из-за слишком высокой искусственной волны в бассейне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

Эксперт прокомментировал экстренную посадку самолёта в Самаре

Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщение о том, что самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности двигателя.
Обновлено в 06:47
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

Обновлено в 05:19
Главное