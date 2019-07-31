Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в ТатарстанеРИА Новости 06:19
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД. Задержаны двое сторонников ИГ*, их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.
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с чего всё началось
ФСБ сообщила о задержании на неназванном объекте инфраструктуры в Татарстане двух предполагаемых сторонников «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) в момент подготовки теракта, сообщила пресс-служба ведомства.Новая газета06:08
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Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Украинский президент Владимир Зеленский отказался от подарка в виде его бюста и назвал "ужасным". Об этом сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 08:04
Игры
Стала доступна браузерная версия Diablo
Команда Rivsoft выпустила браузерную Diablo.
Обновлено в 06:35
Общество
В Кузбассе обнаружили останки редкого динозавра
Останки представителя ящеротазового динозавра — зауропода — обнаружил отряд Кемеровского областного краеведческого музея.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Момент крушения поезда в Чехии попал на видео
Обновлено в 07:47
Космос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 08:32
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Политика
Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году
Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин усомнился в компетентности генерал-лейтенанта, ветерана Службы внешней разведки Украины Василия Богдана после его высказывания, что Киев должен создать ракеты средней дальности, которые достали бы Москву и Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:31
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Экономика
Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей
Найденные у арестованных полковников ФСБ России 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать.
Обновлено в 09:28
Авто
Кроссовер Changan CS35 Plus оценили в 970 тысяч рублей
Продажи CS35 Plus в дилерских центрах компании в России стартуют 5 августа 2019 года по цене от 970 тыс. рублей за базовую версию.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика
Болтон заявил, что Штаты выйдут из ДРСМД 2 августа
«Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение договора, поскольку США выйдут», — заявил Болтон на выступлении в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Экс-волонтер рассказал, как охранял Навального от «демшизы»
Обновлено в 04:44
Культура
Люксовый кино-лекционный комплекс появится в Севастополе – Мединский
В Севастополе на базе бывшего кинотеатра "Украина" на улице Ленина создадут люксовый кино-лекционный комплекс.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
США приветствуют решение Болгарии приобрести восемь истребителей F-16
Соединенные Штаты приветствуют решение болгарского правительства о приобретении восьми многоцелевых истребителей F-16 Block 70, а также сопутствующего оборудования к ним, рассчитывают на сотрудничество с Болгарией по этому проекту.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
В Тюмени из-за наркотиков задержан высокопоставленный судебный пристав
В областной столице задержан Айрат Халлиулин - замначальника одного из отделов УФССП.
Обновлено в 06:34
Футбол
ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Уставшая быть матерью женщина бросила детей в Петербурге
Обновлено в 05:41
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке
Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин из-за слишком высокой искусственной волны в бассейне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Эксперт прокомментировал экстренную посадку самолёта в Самаре
Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщение о том, что самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности двигателя.
Обновлено в 06:47
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19