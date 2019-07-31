с чего всё началось

Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД. Задержаны двое сторонников ИГ*, их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.

Политика Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст Украинский президент Владимир Зеленский отказался от подарка в виде его бюста и назвал "ужасным". Об этом сообщают украинские СМИ.

Общество В Кузбассе обнаружили останки редкого динозавра Останки представителя ящеротазового динозавра — зауропода — обнаружил отряд Кемеровского областного краеведческого музея.

Космос Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Экономика В России впервые за два года зафиксирована дефляция Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.

Политика Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.

Армия и оружие Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин усомнился в компетентности генерал-лейтенанта, ветерана Службы внешней разведки Украины Василия Богдана после его высказывания, что Киев должен создать ракеты средней дальности, которые достали бы Москву и Санкт-Петербург.

Политика На Украине арестовали танкер РФ На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Экономика Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей Найденные у арестованных полковников ФСБ России 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать.

Авто Кроссовер Changan CS35 Plus оценили в 970 тысяч рублей Продажи CS35 Plus в дилерских центрах компании в России стартуют 5 августа 2019 года по цене от 970 тыс. рублей за базовую версию.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Политика Болтон заявил, что Штаты выйдут из ДРСМД 2 августа «Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение договора, поскольку США выйдут», — заявил Болтон на выступлении в Вашингтоне.

Культура Люксовый кино-лекционный комплекс появится в Севастополе – Мединский В Севастополе на базе бывшего кинотеатра "Украина" на улице Ленина создадут люксовый кино-лекционный комплекс.

Армия и оружие США приветствуют решение Болгарии приобрести восемь истребителей F-16 Соединенные Штаты приветствуют решение болгарского правительства о приобретении восьми многоцелевых истребителей F-16 Block 70, а также сопутствующего оборудования к ним, рассчитывают на сотрудничество с Болгарией по этому проекту.

Происшествия В Тюмени из-за наркотиков задержан высокопоставленный судебный пристав В областной столице задержан Айрат Халлиулин - замначальника одного из отделов УФССП.

Футбол ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.

Общество Утвержден список потенциально опасных собак Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.

Происшествия В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин из-за слишком высокой искусственной волны в бассейне, передает РИА Новости.