Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в ТатарстанеТАСС 06:01
ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из инфраструктурных объектов в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемые задержаны. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Читать в источнике
Оценить272
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
Энергетика
«Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой»
"Укртранснафта" рассказала о том, что получила компенсацию компенсации за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".
Обновлено в 12:33
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено в 11:40
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38
Экономика
Курс грузинского лари установил новый антирекорд
После начала акций протестов в Тбилиси, которые стартовали 20 июня, курс лари по отношению к доллару упал на 2,5%. В мае стоимость доллара составляла 2,72 лари, в конце июня официальный курс лари к доллару составлял 2,78 лари за один доллар, при этом Нацбанк установил курс на 31 июля в размере 2,95 лари, а на 1 августа уже 2,97.
Обновлено в 10:34
Политика
Медведев пообещал выделить средства на тушение лесных пожаров
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит выделить средства из резервного фонда правительства для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 12:37
Общество
Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14
Игры
Похоже, 27 августа Hunt: Showdown выйдет в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Грузинская авиакомпания ищет способ летать в Россию вопреки запрету
Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Обновлено в 10:50
Экономика
ВЭБ сообщил о введении запрета на продажу своей украинской «дочки»
В сентябре 2018 года суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» российских банков, включая Проминвестбанк («дочка» ВЭБа), в рамках исполнения обеспечения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Происшествия
Ростовский самолет экстренно приземлился в Самаре
Обновлено в 04:57
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Политика
Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе
Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Костенко поддержала мужа в скандале с алиментами
Еще в прошлом году разгорелся скандал, когда бывшая супруга подала в суд на спортсмена за неуплату алиментов.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО готова к распаду ДРСМД
НАТО готовится к распаду Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерена реагировать на ситуацию набором «вымеренных» мер, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:05
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
Обновлено в 11:48
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Специалисты не нашли отравляющих веществ в организме Навального
Главврач НИИ Склифосовского Алексей Токарев рассказал о результатах исследований биологических материалов оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 08:22