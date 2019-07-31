Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в ТатарстанеТАСС 06:01

ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из инфраструктурных объектов в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемые задержаны. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

RT на русском12:33

Появилось видео захвата террористов в Татарстане: их поймали у железной дороги

БИЗНЕС Online07:58

В Татарстане задержали двух сторонников ИГ, планировавших теракт

Интерфакс06:06

Опубликовано видео задержания террористов, готовивших взрыв в Татарстане

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РИА Новости06:19

Появилось видео задержания сторонников ИГ*, готовящих теракт в Татарстане

Татар-информ07:57

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

ТАСС06:01
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
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Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
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После начала акций протестов в Тбилиси, которые стартовали 20 июня, курс лари по отношению к доллару упал на 2,5%. В мае стоимость доллара составляла 2,72 лари, в конце июня официальный курс лари к доллару составлял 2,78 лари за один доллар, при этом Нацбанк установил курс на 31 июля в размере 2,95 лари, а на 1 августа уже 2,97.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит выделить средства из резервного фонда правительства для тушения лесных пожаров.
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Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
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ВЭБ сообщил о введении запрета на продажу своей украинской «дочки»

В сентябре 2018 года суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» российских банков, включая Проминвестбанк («дочка» ВЭБа), в рамках исполнения обеспечения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму.
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Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС

Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
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Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

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НАТО готовится к распаду Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерена реагировать на ситуацию набором «вымеренных» мер, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
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Главврач НИИ Склифосовского Алексей Токарев рассказал о результатах исследований биологических материалов оппозиционера Алексея Навального.
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