Политика

В ФСБ рассказали о противодействии терроризму в 2018 году
Газета.Ru
02:58

Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал о противодействии ведомства терроризму в 2018 году. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам главы ведомства, за прошедший год были ликвидированы 65 террористов, в том числе 10 главарей ячеек.
Газета.Ru02:58
Александр Бортников
Нейтрализованы 65 боевиков, в том числе 10 главарей бандгрупп. Задержано 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников. Пресечена деятельность 37 террористических ячеек, планировавших организовать теракты на территории Дагестана, Ингушетии, Чечни и Ставропольского края.
— Александр Бортников, российский судьяНТВ 05:38

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