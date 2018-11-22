Происшествия
В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров. Он добавил, что нападения не были связаны с международным терроризмом.
Коммерсантъвчера в 11:12
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В ФСБ рассказали о предотвращении «целого ряда» нападений на российские школы
Новая газетавчера в 10:28
Предотвращённые в РФ нападения на школы не были связаны с международным терроризмом
Говорит Москвавчера в 11:02
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Происшествия
Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство
Обновлено в 00:56
Происшествия
Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым
Сотрудники Скотленд-Ярда пытаются найти свидетелей, которые могли видеть граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Соединенном Королевстве в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также тех, кому известно о происхождении флакона от духов, содержавшего нервно-паралитическое вещество.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Двое полицейских погибли при нападении на консульство Китая в Карачи
Два сотрудника правоохранительных органов погибли при нападении неизвестных на консульство Китая в городе Карачи в Пакистане, передает Geo TV.
Обновлено в 00:58
Происшествия
С острова Хайнань задержали вылет самолета с российскими туристами
Самолет, на борту которого находились 280 туристов, не смог вылететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск по техническим причинам.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Тулой
Обновлено в 00:59
Происшествия
Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Финляндии у россиянки забрали пятилетнюю дочь
По словам правозащитника, россиянка просит российские власти о помощи в возвращении дочери.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Доминикане пропал вертолет с пятью туристами
Вертолет, на борту которого находились пятеро туристов, пропал на севере Доминиканской республики, сообщает местная газета Listin Diario.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев
Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
Клиника потребовала 15 миллионов за лечение умершей россиянки
Клиника в Дубае (ОАЭ) выставила счет в 15 миллионов рублей за лечение туристки из Тамбова, умершей на больничной койке.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» пропал в Тольятти
Обновлено в 00:34
Происшествия
Арестованного за укус полицейского щенка освободили в Великобритании
Арестованного на девять месяцев за укус полицейского щенка чау-чау по кличке Бангл освободили из питомника в Великобритании.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Салехард остался без света из-за аварии
Обновлено в 00:59
Происшествия
Утечка химического вещества на заводе под Иркутском ликвидирована
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Ижевский врач изнасиловал пациентку после операции
Обновлено в 01:01