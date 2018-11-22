Происшествия

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи
Коммерсантъ
вчера в 11:12

В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров. Он добавил, что нападения не были связаны с международным терроризмом.
Коммерсантъвчера в 11:12

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ФСБ предотвратила ряд нападений на школы после бойни в Керчи

Газета.Ruвчера в 13:35

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи

Коммерсантъвчера в 11:12

В ФСБ рассказали о предотвращении целого ряда нападений на школы после трагедии в Керчи

ТАССвчера в 10:47

ФСБ предотвратила ряд нападений на российские школы

РИА Новостивчера в 10:47

В ФСБ рассказали о предотвращении «целого ряда» нападений на российские школы

Новая газетавчера в 10:28

ФСБ сообщила о предотвращении нападений на школы после массового убийства в Керчи

Дождьвчера в 10:28

Предотвращённые в РФ нападения на школы не были связаны с международным терроризмом

Говорит Москвавчера в 11:02
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Происшествия

Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство

Обновлено в 00:56
Происшествия

Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым

Сотрудники Скотленд-Ярда пытаются найти свидетелей, которые могли видеть граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Соединенном Королевстве в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также тех, кому известно о происхождении флакона от духов, содержавшего нервно-паралитическое вещество.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Двое полицейских погибли при нападении на консульство Китая в Карачи

Два сотрудника правоохранительных органов погибли при нападении неизвестных на консульство Китая в городе Карачи в Пакистане, передает Geo TV.
Обновлено в 00:58
Происшествия

С острова Хайнань задержали вылет самолета с российскими туристами

Самолет, на борту которого находились 280 туристов, не смог вылететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск по техническим причинам.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме под Тулой

Обновлено в 00:59
Происшествия

Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»

Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

В Финляндии у россиянки забрали пятилетнюю дочь

По словам правозащитника, россиянка просит российские власти о помощи в возвращении дочери.
Обновлено в 00:33
Происшествия

В Доминикане пропал вертолет с пятью туристами

Вертолет, на борту которого находились пятеро туристов, пропал на севере Доминиканской республики, сообщает местная газета Listin Diario.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев

Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

Клиника потребовала 15 миллионов за лечение умершей россиянки

Клиника в Дубае (ОАЭ) выставила счет в 15 миллионов рублей за лечение туристки из Тамбова, умершей на больничной койке.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» пропал в Тольятти

Обновлено в 00:34
Происшествия

Арестованного за укус полицейского щенка освободили в Великобритании

Арестованного на девять месяцев за укус полицейского щенка чау-чау по кличке Бангл освободили из питомника в Великобритании.
Обновлено в 00:54
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Салехард остался без света из-за аварии

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Утечка химического вещества на заводе под Иркутском ликвидирована

Обновлено вчера в 23:42
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Ижевский врач изнасиловал пациентку после операции

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Город в восточном Крыму, на берегу Керченского пролива. Более ранние названия: Bosphoro Cimmerio, Vospro, Cerchio, Cherz, Кърчевъ, Παντικαπαιον. Город-герой. Образует городской округ Керчь.
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