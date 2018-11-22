Происшествия

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи
Коммерсантъ
11:12

В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров. Он добавил, что нападения не были связаны с международным терроризмом.
Коммерсантъ11:12

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ФСБ предотвратила ряд нападений на школы после бойни в Керчи

Газета.Ru13:35

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи

Коммерсантъ11:12

В ФСБ рассказали о предотвращении целого ряда нападений на школы после трагедии в Керчи

ТАСС10:47

ФСБ предотвратила ряд нападений на российские школы

РИА Новости10:47

В ФСБ рассказали о предотвращении «целого ряда» нападений на российские школы

Новая газета10:28

ФСБ сообщила о предотвращении нападений на школы после массового убийства в Керчи

Дождь10:28

Предотвращённые в РФ нападения на школы не были связаны с международным терроризмом

Говорит Москва11:02
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Происшествия

Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство

Обновлено в 16:47
Происшествия

Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев

Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Обновлено в 16:29
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Подросток погиб под колесами поезда в подмосковной Истре

Подросток погиб под колесами поезда на станции Истра Рижского направления. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Пострадавший в Солсбери полицейский дал первое интервью

Пострадавший в результате инцидента в британском Солсбери, где отравились бывший сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) и британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, полицейский Ник Бейли дал первое интервью.
Обновлено в 16:40
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 15:59
Происшествия

Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым

ТАСС, сославшись на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар.
Обновлено в 14:53
Происшествия

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 70 миллионов рублей

На восстановление тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потратят порядка 70 миллионов рублей.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Волгограде

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Волгограде.
Обновлено в 15:30
Происшествия

УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Едином миграционном центре на улице Красного Текстильщика, 15, проводились оперативно-следственные действия, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по региону.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Бывший вице-президент «Роснефти» из списка Титова вернулся в Россию

Корпоративный конфликт Бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, включенный в список Титова, вернулся в Россию.
Обновлено в 16:34
Происшествия

В российских офисах производителя шин Bridgestone прошли обыски

Обыски прошли в российских офисах японского производителя шин Bridgestone по уголовному делу о неуплате налогов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийской таможни.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Авария с участием такси произошла на северо-востоке Москвы

Дорожно-транспортное происшествие с участием такси произошло на проезде Дежнева на северо-востоке Москвы, в результате аварии есть пострадавшие.
Обновлено в 16:29
Происшествия

СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Новой Москве

Следователи организовали проверку в связи с гибелью одного рабочего и травмированием ещё двоих из-за обрушения конструкций на стройке в Новой Москве.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Молодой водитель погиб в страшной аварии на мосту Александра Невского

Столкнулись иномарка и "ГАЗель" В Северной столице в серьезной аварии в центре города погиб человек, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и ленинградской области.
Обновлено в 14:57
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Город в восточном Крыму, на берегу Керченского пролива. Более ранние названия: Bosphoro Cimmerio, Vospro, Cerchio, Cherz, Кърчевъ, Παντικαπαιον. Город-герой. Образует городской округ Керчь.
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