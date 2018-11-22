Происшествия

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после событий в Керчи
Коммерсантъ
11:12

В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров. Он добавил, что нападения не были связаны с международным терроризмом.
Коммерсантъ11:12

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ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после событий в Керчи

Коммерсантъ11:12

В ФСБ рассказали о предотвращении целого ряда нападений на школы после трагедии в Керчи

ТАСС10:47

ФСБ предотвратила ряд нападений на российские школы

РИА Новости10:47

ФСБ в октябре предотвратила несколько нападений на школы

Газета.Ru10:41

В ФСБ рассказали о предотвращении «целого ряда» нападений на российские школы

Новая газета10:28

ФСБ сообщила о предотвращении нападений на школы после массового убийства в Керчи

Дождь10:28

Предотвращённые в РФ нападения на школы не были связаны с международным терроризмом

Говорит Москва11:02
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Происшествия

В отношении рэпера Хаски возбуждено уголовное дело

Обновлено в 11:49
Происшествия

В ОСК оценили повреждения «Адмирала Кузнецова» от падения крана

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что восстановление "Адмирала Кузнецова" обойдется в 70 млн рублей.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 12:04
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 11:38
Происшествия

СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Новой Москве

Следователи организовали проверку в связи с гибелью одного рабочего и травмированием ещё двоих из-за обрушения конструкций на стройке в Новой Москве.
Обновлено в 11:44
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Едином миграционном центре Петербурга

Силовики проводят обыски в Едином миграционном центре в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Подтверждаем факт участия [в обысках], отказываемся от дальнейших комментариев", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о следственных действиях в учреждении.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Завербованный террористами мигрант задержан в Петербурге

Обновлено в 11:50
Происшествия

В Шотландии неизвестный напал с ножом на психиатрическую больницу

На юго-западе Шотландии неизвестный напал с ножом на медсестру психиатрической больницы.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 12:03
Происшествия

СК завершил расследование убийства старейшей работницы Мариинки

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу завершили расследование убийства 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной.
Обновлено в 11:19
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В российских офисах Bridgestone прошли обыски

Сотрудники Балтийской таможни провели обыски в офисах японского производителя шин Bridgestone в Москве, Петербурге и Ульяновске.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии

Обновлено в 10:40
Происшествия

Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево

Пока идет проверка, можно сказать, вероятность вины авиакомпании в том, что человек попал под колеса шасси, мала.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Источник: водитель телеведущей сам спровоцировал конфликт с Мамаевым и Кокориным

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов отказался комментировать наличие в материалах дела такой записи в связи с подпиской о неразглашении тайны следствия.
Обновлено в 12:00
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Город в восточном Крыму, на берегу Керченского пролива. Более ранние названия: Bosphoro Cimmerio, Vospro, Cerchio, Cherz, Кърчевъ, Παντικαπαιον. Город-герой. Образует городской округ Керчь.
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