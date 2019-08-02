Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской областиRT на русском 06:11
Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть. Об этом сообщили в местном управлении ФСБ. В операции по задержанию приняли участие сотрудники ведомства из Рязанской области.
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Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Космос
Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.
Обновлено в 07:29
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодном августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.
Обновлено вчера в 07:52
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.
Обновлено в 09:52
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Ростов» наказан за столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом
Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе.
Обновлено в 09:39
Здоровье
Минздрав назвал регионы, где рак выявляют слишком поздно
Запущенные онкологические заболевания в 2018 году чаще всего выявляли в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Тульской, Брянской и Магаданской областях.
Обновлено в 09:56
Футбол
Глушаков пропустит матч «Ахмата» с «Оренбургом»
Обновлено в 07:18
Финансы
Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%
По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%.
Обновлено в 10:22
Политика
Порошенко заявил, что лично составлял Минские соглашения
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично составлял текст Минских соглашений, которые потом были приняты.
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие
Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае
Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 09:59
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Пескова встречается с падчерицей Маши Распутиной
Оказывается, молодой человек встречается с молодой и привлекательной девушкой по имени Нелли, которая приходится падчерицей популярной певице Маше Распутиной.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Уничтоженные украинские Ил-76 показали из космоса
Военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии в июле, сняли из космоса.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Здоровье
Диетолог поспорил с тайваньскими учёными о пользе бега для похудения
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева поспорила в эфире НСН с американскими учеными о правильном похудении.
Обновлено в 08:32