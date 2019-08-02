Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть. Об этом сообщили в местном управлении ФСБ. В операции по задержанию приняли участие сотрудники ведомства из Рязанской области.

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области

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