Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под ВладимиромРИА Новости 05:31
Во Владимирской области задержали участников террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть, рассказали в местном управлении ФСБ. В операции также принимали участие сотрудники ведомства из Рязанской области.
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Армия и оружие
Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД
Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.
Обновлено в 06:50
Здоровье
Свердловские врачи спасли новорожденного с пороком сердца
Врачи Свердловской областной клинической больницы прооперировали новорожденного через 12 часов после того, как он родился, сообщает ЕТВ.
Обновлено в 05:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Раненного в Турции белорусского дипломата выписали из больницы
Пострадавшего в результате вооруженного нападения в Анкаре белорусского дипломата Александра Поганшева выписали из больницы, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Шупляк.
Обновлено в 08:10
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Происшествия
Число задержанных за массовые беспорядки в Москве увеличилось вдвое
Следователи задержали еще пятерых участников несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:30
Музыка
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Обновлено в 08:29
Экономика
Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в России
Акционеры UC Rusal утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Политика
Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала
Обновлено в 08:39
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Футбол
ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро
Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
Обновлено в 07:55
Общество
Воробьев остался доволен изменениями в Рошале
Обновлено в 08:15
Политика
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Пекин пообещал принять ответные меры в случае введения новых пошлин на китайские товары со стороны США.
Обновлено в 04:33
Наука
Названа главная причина развития рака
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Политика
Поликлиникам Астраханской области требуется реконструкция – Бабушкин
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным по поручениям, данным главой государства в феврале и мае этого года в Ахтубинске.
Обновлено в 08:40
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Музыка
Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Музыка
Певицу Кэти Перри обязали выплатить почти $3 млн за плагиат
Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:20