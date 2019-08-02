Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под ВладимиромРИА Новости 05:31
Во Владимирской области задержали участников террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть, рассказали в местном управлении ФСБ. В операции также принимали участие сотрудники ведомства из Рязанской области.
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Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
Министерство иностранных дел на официальном портале правовой информации опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22
Общество
В платежках ЖКХ появится новая строка
В платежных квитанциях россиян за коммунальные услуги появится новая строка. Соответствующее изменение вступит в силу 4 августа.
Обновлено вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Барецкий: Матильда Шнурова тяжело переживает развод
Обновлено в 06:41
Общество
Генконсул Германии в Екатеринбурге покинул пост
Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покинул пост. Он закончил свою работу в уральской столице.
Обновлено в 05:33
Авто
На смену Citroen C4 придет шокирующая новинка
Обновлено в 06:57
Происшествия
Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области
Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Теннис
Мария Шарапова прекратит работу с тренером Хогстедтом
Обновлено в 04:33
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Названы регионы с самым большим числом абортов
"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Ученые назвали правильный ответ спорного примера из математики
Российские ученые решили спорный пример из школьного курса по математике и дали правильный ответ.
Обновлено в 06:16
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Музыка
Жительница Канады отогнала пуму песней группы Metallica
Обновлено в 05:06
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Польше дело об экстрадиции обвиняемого по делу «Зимней вишни» передали омбудсмену
Уполномоченный по гражданским правам в Польше занялся делом об экстрадиции в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 06:28
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Общество
Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет
Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.
Обновлено в 03:42
Общество
Названо самое чистое место для купания в Крыму
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.
Обновлено в 07:00
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Тиафо
Россиянин 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а у Тиафо, занимающего 40-е место в рейтинге ATP, два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из трех.
Обновлено в 01:15
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57