Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под ВладимиромИзвестия 04:03

Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает пресс-служба владимирского управления.
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Фигуранты дела о подготовке нападения на воинскую часть под Владимиром арестованы

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ФСБ предотвратила нападение боевиков на воинскую часть под Владимиром

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