Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»РБК 00:00
Что ответил "Яндекс" Представитель пресс-службы "Яндекса" сообщил РБК, что компания "работает в полном соответствии с действующим законодательством". Он отказался отвечать на вопросы о том, действительно ли «Яндекс» получил требование от ФСБ предоставить ключи шифрования и не передал их.
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Вы знаете, это не тема Кремля все-таки. Нужно интересоваться и у Федеральной службы безопасности, и в правительстве, но это не тема администрации президента.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельTelecomDaily 06:40
с чего всё началось
Несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», рассказали РБК источник на ИТ-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу».РБК00:00
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