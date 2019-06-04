Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»РБК 00:00

Что ответил "Яндекс" Представитель пресс-службы "Яндекса" сообщил РБК, что компания "работает в полном соответствии с действующим законодательством". Он отказался отвечать на вопросы о том, действительно ли «Яндекс» получил требование от ФСБ предоставить ключи шифрования и не передал их.
Читать в источнике
Дмитрий Песков
Вы знаете, это не тема Кремля все-таки. Нужно интересоваться и у Федеральной службы безопасности, и в правительстве, но это не тема администрации президента.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельTelecomDaily 06:40
с чего всё началось

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», рассказали РБК источник на ИТ-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу».
РБК00:00

Подробнее о событии

Песков переадресовал ФСБ вопрос о ключах шифрования «Яндекса»

РБК06:08

ФСБ, по некоторым данным, запросила ключи шифрования от ряда сервисов «Яндекса»

Эхо Москвы07:00

Кремль переадресовал ФСБ вопрос о ключах шифрования «Яндекса»

РИА Новости05:20

Песков ответил на вопрос о запросе ФСБ получить доступ к перепискам у «Яндекса»

Газета.Ru05:36

РБК: ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей

Коммерсантъ01:58

В Кремле не комментируют сообщения об отказе «Яндекса» представить ФСБ ключи шифрования

Говорит Москва05:25

Кремль не комментирует ситуацию с запросом ключей шифрования у «Яндекса»

ТАСС05:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье застрелили директора торгового центра

В Солнечногорском округе Подмосковья во вторник застрелили директора торгового центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Гаджеты

Apple удаляет представительства iTunes в социальных сетях

Напомним, в апреле журналисты Bloomberg сообщили, что Apple намеревается разделить iTunes на три специализированных приложения – для телевидения, подкастов, и музыки.
Обновлено вчера в 00:01
Происшествия

В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка

Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Здоровье

Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак

Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Политика

Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.
Обновлено в 04:39
Авто

Стали известны цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross

Компания Citroen огласила стоимость флагманского кроссовера Citroen C5 Aircross, который станет доступен в РФ в 3 комплектациях: Live, Feel и Shine.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Склад лакокрасочной продукции загорелся под Екатеринбургом

Складские помещения, на которых хранится лакокрасочная продукция, загорелись в городе Арамиле Свердловской области, сообщает областное управление МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Число жертв тулунского маньяка возросло до 24

Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Политика

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Экономика

Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета

В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39
Общество

Набережная в Москве получила имя Станислава Говорухина

Одна из набережных реки Яузы в Москве получила имя народного артиста России Станислава Говорухина, умершего в 2018 году.
Обновлено в 05:58
Космос

«Прогресс МС-10» отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-10" во вторник отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Противник храма в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

Обновлено в 04:00
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Общество

Диетологи разработали новые правила питания для женщин после 40 лет

Обновлено в 03:22
Политика

Немецкий бизнес утратил доверие к правительству Ангелы Меркель

Президент федерального союза немецкой промышленности Дитер Кемпф сообщил о том, что представители бизнеса Германии во многом утратили доверие к правительству ФРГ и канцлеру Ангеле Меркель.
Обновлено в 04:54
Футбол

Китай примет Кубок Азии по футболу в 2023 году

Китай второй раз примет Кубок Азии, впервые он прошел на территории страны в 2004 году.
Обновлено в 06:22
Общество

Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США

На мероприятие супруга принца Уильяма одела тиару принцессы Дианы, покорив поклонников и публику.
Обновлено в 05:32
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Кино

Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»

Обновлено вчера в 23:09
Транспорт

Стало известно о многочасовых задержках с багажом в «Шереметьеве»

Многочасовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту "Шереметьево" связаны с нехваткой грузчиков.
Обновлено в 03:14
Энергетика

Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»

Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Обновлено в 06:29
Игры

Сервис Steam анонсировал игру о жестком сексе со Сталиным

Обновлено в 06:42
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

«Краснодар» поддержал получившего травму Газинского

Обновлено в 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное