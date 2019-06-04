Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»РБК 00:00

Что ответил "Яндекс" Представитель пресс-службы "Яндекса" сообщил РБК, что компания "работает в полном соответствии с действующим законодательством". Он отказался отвечать на вопросы о том, действительно ли «Яндекс» получил требование от ФСБ предоставить ключи шифрования и не передал их.
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ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», рассказали РБК источник на ИТ-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу».
РБК00:00

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РБК: ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей

Коммерсантъ01:58

РБК: ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи для дешифровки сообщений пользователей

Ведомости01:39

РБК: ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи шифрования

Телеканал 360°01:43

ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи шифрования, сообщают СМИ

Газета.Ru02:19

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

РБК00:00

ФСБ потребовала у Яндекса ключи для расшифровки данных пользователей

Эхо Москвы01:30

РБК: ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей

Говорит Москва00:54
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Энергетика

Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
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У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика

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Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
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Общество

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Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
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МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
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Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
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Япония возобновляет полеты F-35

Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Теннис

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Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
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Армия и оружие

В США признали свои системы ПРО бессильными против оружия России

По словам американских экспертов, система ПРО включает в себя ЗРК Patriot, системы противоракетной обороны AEGIS и AEGIS Ashore, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD и комплекс стратегической противоракетной обороны GMD.
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Политика

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Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:40
Авто

Новый глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне

Эксперты ожидают, что в ближайшее время мы увидим еще несколько тизеров новинки, но презентацию не стоит ждать раньше конца июня 2019 года.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

В Кремле ответили на призыв Трампа прекратить бомбить Идлиб

В Кремле прокомментировали призыв президента США Дональда Трампа прекратить бомбардировку сирийской провинции Идлиб.
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Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

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Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика

Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат

В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
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Путешествия

Названы самые дешевые страны для отдыха летом

Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
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Транспорт

На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков

Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
Обновлено вчера в 15:17
Гаджеты

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Транспорт

В Челябинске отмечают Ураза-байрам, многие маршрутки не вышли на рейс

Сегодня, 4 июня, мусульмане Челябинска отмечают праздник Ураза-байрам.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве во вторник, 4 июня, говорится на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено вчера в 23:24
Транспорт

«Горьковская» частично закрыта из-за празднования Ураза-Байрам

В городской подземке сообщили, что с открытия и до 07-00 часов, а так же с 09-30 до 11-00 часов станция «Горьковская» будет закрыта для входа пассажиров.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском

Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.
Обновлено в 01:23
Политика

МВД РФ назвало число заявлений на гражданство от жителей Донбасса

Несколько тысяч заявлений от жителей Донецкой и Луганской областей Украины о приобретении российского гражданства были приняты МВД РФ.
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Авто

Volkswagen ID. R стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга

Напомним, с 2017 года рекорд с результатом 6 минут 45,9 секунд принадлежал 1360-сильному китайскому электрическому гиперкару NIO RP9, но Volkswagen ID.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Зеленский вернул Кучму в группу по Донбассу

Обновлено вчера в 07:37
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