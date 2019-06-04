Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»РБК 00:00
Что ответил "Яндекс" Представитель пресс-службы "Яндекса" сообщил РБК, что компания "работает в полном соответствии с действующим законодательством". Он отказался отвечать на вопросы о том, действительно ли «Яндекс» получил требование от ФСБ предоставить ключи шифрования и не передал их.
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с чего всё началось
Несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», рассказали РБК источник на ИТ-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу».РБК00:00
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Энергетика
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Армия и оружие
В США признали свои системы ПРО бессильными против оружия России
По словам американских экспертов, система ПРО включает в себя ЗРК Patriot, системы противоракетной обороны AEGIS и AEGIS Ashore, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD и комплекс стратегической противоракетной обороны GMD.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
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Обновлено вчера в 14:40
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Эксперты ожидают, что в ближайшее время мы увидим еще несколько тизеров новинки, но презентацию не стоит ждать раньше конца июня 2019 года.
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В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
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Обновлено вчера в 23:24
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МВД РФ назвало число заявлений на гражданство от жителей Донбасса
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