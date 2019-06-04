ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»РБК 00:00

Несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», рассказали РБК источник на ИТ-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу».

с чего всё началось

Что ответил "Яндекс" Представитель пресс-службы "Яндекса" сообщил РБК, что компания "работает в полном соответствии с действующим законодательством". Он отказался отвечать на вопросы о том, действительно ли «Яндекс» получил требование от ФСБ предоставить ключи шифрования и не передал их.

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