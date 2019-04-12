Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандойLenta.ru 12:17

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС. Россия с 12 апреля запретила ввоз груш и яблок с территории Белоруссии.
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Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс для пресечения «серого» транзита из Белоруссии

ТАСС12:37

Россельхознадзор попросил ФСБ помочь пресечь «серый» транзит из Белоруссии

Росбалт12:53

ФСБ попросили разобраться с «серым» транзитом из Белоруссии

НТВ12:52

Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за махинаций с поставками из Белоруссии

Взгляд.ру12:37

Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь ложный транзит белорусских товаров

РБК12:55

Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь псевдотранзит сухого молока из Белоруссии

Rambler News Service12:35

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Lenta.ru12:17
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