Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандойLenta.ru 12:17
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС. Россия с 12 апреля запретила ввоз груш и яблок с территории Белоруссии.
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Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь псевдотранзит продукции из Белоруссии
Rambler News Service13:29
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
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Компания Volkswagen отзывает в РФ кроссоверы Teramont
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Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
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