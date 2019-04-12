ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандойLenta.ru 12:17

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС. Россия с 12 апреля запретила ввоз груш и яблок с территории Белоруссии.

Политика Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.

Происшествия В Тюмени проходит контртеррористическая операция Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.

Музыка В Кремле на концерте в честь Дня космонавтики исполнили песни Рогозина Песни на стихи главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина прозвучали на концерте в Государственном Кремлевском дворце.

Космос В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.

Спорт Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.

Происшествия Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция 12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Общество Экспозиции кварталов реновации еще по пяти районам стартовали в Москве Экспозиционный этап публичных слушаний по кварталам реновации стартовал в пятницу еще в пяти столичных районах: Свиблово и Бутырский (СВАО), Восточное Измайлово (ВАО), Люблино (ЮВАО), Восточное Бирюлево (ЮАО).

Общество Средняя зарплата космонавта Роскомоса составляет 170 тысяч рублей На сегодняшний день, как рассказал Залетин, в России 33 действующих космонавта, в США их примерно 50, в Европе – около 20.

Футбол Ильзат Ахметов завел аккаунт в Twitter Напомним, что полузащитник ЦСКА дебютировал за сборную России 21 марта в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (1:3), выйдя в стартовом составе национальной команды.

Происшествия Суд оправдал спасавшего беркутов брянского орнитолога-любителя Орнитолог-любитель из Брянской области на протяжении 15 лет ухаживал за тремя больными беркутами. Однако он не зарегистрировал птиц.

Кино Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн» Тизер к новой картине опубликован в пятницу на официальной странице Star Wars в Twitter.

Экономика Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.

Космос Опубликован первый снимок чёрной дыры ИА «Ореанда-Новости» Впервые было представлено фото горизонта событий черной дыры, которая находится в центре галактики М87.

Политика Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.

Авто Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.

Политика В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.