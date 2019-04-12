Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандойLenta.ru 12:17

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС. Россия с 12 апреля запретила ввоз груш и яблок с территории Белоруссии.
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Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь псевдотранзит продукции из Белоруссии

Rambler News Service13:29

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Lenta.ru12:17

Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь ложный транзит белорусских товаров

РБК12:55

ФСБ попросили разобраться с «серым» транзитом из Белоруссии

НТВ12:52

Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс помочь в борьбе с «серым» транзитом из Белоруссии

Интерфакс12:50

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс для пресечения «серого» транзита из Белоруссии

ТАСС12:37

Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь серый транзит из Белоруссии

РИА Новости13:23
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Политика

Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 15:37
Экономика

Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП

Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено в 14:47
Наука

Бактерии микрофлоры постоянно воруют ДНК друг у друга, выяснили ученые

Микробы, живущие в кишечнике человека и других млекопитающих, необычайно часто меняются друг с другом целыми сегментами ДНК, причем чаще всего эти обмены происходят между бактериями, живущими в разных частях тела.
Обновлено вчера в 05:49
Здоровье

Медицинский центр имени Логинова в Москве планируют расширить

В столице планируют расширить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, общая площадь объектов может достигнуть 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Обновлено в 10:07
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Экономика

У самых богатых россиян стало больше сбережений

Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома

В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
Кино

Лунгин обвинил критиков в неумении говорить на языке молодежи

"Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий сорокалетней давности и отчетливо показывает, что на войне — особенно если эта война вот-вот закончится — никогда ничего не идет по плану", — говорится в описании картины.
Обновлено в 15:58
Авто

KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном

Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35

Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено вчера в 15:04
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в монстра

Эмбер Херд сделала официальное заявление, в котором обвинила Джонни Деппа в злоупотреблении алкоголем, а также том, что под воздействием наркотиков актер превращался в «монстра».
Обновлено в 08:39
Хоккей

Олимпийская сборная России обыграла Францию в матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России обыграла команду Франции в матче Еврочелленджа. Итоговый счет встречи 4:1 в пользу россиян.
Обновлено в 15:48
Космос

На МКС произошла утечка жидкого метана

Обновлено в 11:46
Наука

На Филиппинах обнаружили останки людей нового вида

Австралийские ученые нашли останки древних людей неизвестного науке вида на филиппинском острове Лузон.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

В Новой Москве произошел пожар в гаражном комплексе

В гаражном комплексе в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
Обновлено в 19:05
Экономика

Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 18:24
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана

Обновлено в 12:51
Общество

Семья депутата ГД от Севастополя увеличила свои доходы в десять раз

Обновлено в 14:08
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей

Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
Обновлено в 06:49
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Происшествия

В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки

«Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.
Обновлено в 04:26
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

Обновлено в 12:38
Кино

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра 8 сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено в 15:03
Кино

Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»

На официальном YouTube-канале «Звездных войн» опубликован первый трейлер девятого эпизода космической саги.
Обновлено в 18:54
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