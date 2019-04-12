Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандойLenta.ru 12:17
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС. Россия с 12 апреля запретила ввоз груш и яблок с территории Белоруссии.
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Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь псевдотранзит продукции из Белоруссии
Rambler News Service13:29
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