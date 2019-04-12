Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандойLenta.ru вчера в 12:17
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС. Россия с 12 апреля запретила ввоз груш и яблок с территории Белоруссии.
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь псевдотранзит продукции из Белоруссии
Rambler News Serviceвчера в 13:29
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
Обновлено в 00:49
Происшествия
СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США
Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Время дебатов на стадионе назвали в штабе Зеленского
Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смогут провести в воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Олимпийский", так как на площадке пройдет другое мероприятие.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко
Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".
Обновлено 11 апреля в 04:41
Хоккей
Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ
Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли
Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Здоровье
Эксперты назвали повседневные наряды и аксессуары, угрожающие здоровью
Специалисты решили выбрать самые опасные из современных нарядов и аксессуаров.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год
Обновлено вчера в 07:13
Экономика
Почти все финансовые активы в РФ заполучили 3 процента богатых россиян
Выяснилось, что 3 процентам самых богатых россиян принадлежат почти 90% всех финансовых активов, ценных бумаг, срочных вкладов и наличных сбережений.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Футбол
Гулиев извинился перед болельщиками после инцидента с пешеходом
Обновлено вчера в 05:44
Общество
КС запретил в МРОТ учитывать доплаты за выходные и ночные смены
Конституционный суд (КС) России разъяснил, что МРОТ не может достигаться доплатами за ночные смены, выходные и праздничные дни или сверхурочную работу.
Обновлено вчера в 23:20
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Футбол
«Крылья Советов» с минимальным счетом обыграли «Рубин»
Обновлено вчера в 14:19
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома
В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.
Обновлено вчера в 21:21
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено 11 апреля в 07:51
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета
В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
Редкий BMW E30 M3 1988 года выставлен на продажу за 33 333 долларов
В результате стоимость на авто начала увеличиваться. В настоящее время один редкий экземпляр 1988 года выставлен на продажу.
Обновлено вчера в 08:49
Теннис
Анисимова вышла в полуфинал турнира в Боготе
В другой полуфинальной встрече сыграют австралийка Шарма и испанка Арруабаррена.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 13:15