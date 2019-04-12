Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандойLenta.ru вчера в 12:17

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС. Россия с 12 апреля запретила ввоз груш и яблок с территории Белоруссии.
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Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь псевдотранзит продукции из Белоруссии

Rambler News Serviceвчера в 13:29

Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь серый транзит из Белоруссии

РИА Новостивчера в 13:23

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Lenta.ruвчера в 12:17

ФСБ попросили разобраться с «серым» транзитом из Белоруссии

НТВвчера в 12:52

Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс помочь в борьбе с «серым» транзитом из Белоруссии

Интерфаксвчера в 12:50

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс для пресечения «серого» транзита из Белоруссии

ТАССвчера в 12:37

Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь ложный транзит белорусских товаров

РБКвчера в 12:55
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Обновлено в 00:49
Происшествия

СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США

Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено вчера в 08:02
Политика

Время дебатов на стадионе назвали в штабе Зеленского

Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смогут провести в воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Олимпийский", так как на площадке пройдет другое мероприятие.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко

Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".
Обновлено 11 апреля в 04:41
Хоккей

Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ

Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.
Обновлено в 01:30
Хоккей

Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли

Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Здоровье

Эксперты назвали повседневные наряды и аксессуары, угрожающие здоровью

Специалисты решили выбрать самые опасные из современных нарядов и аксессуаров.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год

Обновлено вчера в 07:13
Экономика

Почти все финансовые активы в РФ заполучили 3 процента богатых россиян

Выяснилось, что 3 процентам самых богатых россиян принадлежат почти 90% всех финансовых активов, ценных бумаг, срочных вкладов и наличных сбережений.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Футбол

Гулиев извинился перед болельщиками после инцидента с пешеходом

Обновлено вчера в 05:44
Политика

Помпео назвал призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы «лицемерием»

Обновлено в 00:17
Общество

КС запретил в МРОТ учитывать доплаты за выходные и ночные смены

Конституционный суд (КС) России разъяснил, что МРОТ не может достигаться доплатами за ночные смены, выходные и праздничные дни или сверхурочную работу.
Обновлено вчера в 23:20
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Футбол

«Крылья Советов» с минимальным счетом обыграли «Рубин»

Обновлено вчера в 14:19
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома

В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.
Обновлено вчера в 21:21
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено 11 апреля в 07:51
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа

Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено вчера в 07:52
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета

В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.
Обновлено вчера в 22:58
Авто

Редкий BMW E30 M3 1988 года выставлен на продажу за 33 333 долларов

В результате стоимость на авто начала увеличиваться. В настоящее время один редкий экземпляр 1988 года выставлен на продажу.
Обновлено вчера в 08:49
Теннис

Анисимова вышла в полуфинал турнира в Боготе

В другой полуфинальной встрече сыграют австралийка Шарма и испанка Арруабаррена.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено вчера в 14:59
Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 13:15
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