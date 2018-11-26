Армия и оружие Армия и оружие Киев занялся захватившими украинские корабли пограничниками ФСБ Главная военная прокуратура Украины заподозрила сотрудников пограничного управления ФСБ России и российских военнослужащих, 25 ноября задержавших в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, в развязывании и ведении агрессивной войны, а также в покушении на убийство.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков Специальный мобильный комплекс начал анализировать пробы грунта и осколков снарядов, которыми боевики обстреляли Алеппо, сообщил журналистам во вторник начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии генерал-майор Валерий Васильев.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано фото пробоины в задержанном украинском корабле «Бердянск» «Украинский милитаристский портал» опубликовал в Twitter фотографию малого бронированного катера «Бердянск» с пробоиной в корпусе.

Армия и оружие Армия и оружие Переброска Су-27 вертолетом попала на видео Российский вертолет-тяжеловес Ми-26 провел довольно рискованную операцию по транспортировке Су-27.

Армия и оружие Армия и оружие На Черноморском флоте отметили День морской пехоты

Армия и оружие Армия и оружие При взрыве в Афганистане погибли трое американских военнослужащих Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в результате взрыва в афганском городе Газни.

Армия и оружие Армия и оружие В ВМС Украины рассказали о давлении на задержанных моряков Командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанные в Керченском проливе украинские моряки дали неправдивые показания, поскольку на них оказывали физическое и психологическое давление.

Армия и оружие Армия и оружие Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.

Армия и оружие Армия и оружие Япония может закупить у США 100 истребителей F-35 Японское правительство рассматривает возможность покупки 100 дополнительных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A у США.

Армия и оружие Армия и оружие «Ростех» разработал двигатель для нового вертолета Ми-28НМ

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган пообещал в течение нескольких месяцев покончить с ИГ в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Сирии не осталось серьезных сил группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и пообещал покончить с ней в течение нескольких месяцев.

Армия и оружие Армия и оружие ОКБ «Камова» создаст «летающую лабораторию» на базе Ка-52 По словам директора ЦАГИ, в ОКБ Камова в ближайшее время начнется работа по созданию летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ка-52.

Армия и оружие Армия и оружие В России прошли испытания беспилотника в снаряде «Смерча» В пресс-службе концерна «Техмаш» сообщили, что работа по созданию и испытанию беспилотника, запускаемого в снаряде «Смерч», находится на заключительном этапе.

Армия и оружие Армия и оружие «Переселенец» обживется на любом театре боевых действий В пресс-службе Западного военного округа изданию "Вечерняя Москва" сообщили о том, что с помощью комплексов "Переселенец" можно создавать свыше 100 закрытых каналов, общая пропускная способность которых составляет более 2 тысяч Кб / с. Новейшее ПО системы поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.