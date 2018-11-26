Армия и оружие

ФСБ показала видео допроса украинских военных
Аргументы неделi. Крым
02:11

Опубликована видеозапись допроса членов экипажа украинских военных судов, задержанных 25 ноября российскими пограничниками из-за незаконного пересечения границы.
Аргументы неделi. Крым02:11

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Попался, но не сдался. Физиогномист об украинских провокаторах в Азове

Национальная служба новостей08:08

Украинские военнослужащие сознались в провокации в Керченском проливе

Известия01:14

Сотрудник СБУ: Приказ о провокации в Черном море был получен за два дня до нее

РЕН ТВвчера в 21:43

Обнародовано видео допроса украинских моряков после провокации в Керченском проливе

Московский Комсомолецвчера в 17:25

ФСБ показала допрос задержанных в Керченском проливе сотрудников СБУ

РБКвчера в 14:08

Задержанный сотрудник СБУ подтвердил предупреждение о нарушении ими границы России

Газета.Ruвчера в 13:48

Опубликовано видео допроса задержанных украинских моряков

ТВ Центрвчера в 13:34
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Армия и оружие

Киев занялся захватившими украинские корабли пограничниками ФСБ

Главная военная прокуратура Украины заподозрила сотрудников пограничного управления ФСБ России и российских военнослужащих, 25 ноября задержавших в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, в развязывании и ведении агрессивной войны, а также в покушении на убийство.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков

Специальный мобильный комплекс начал анализировать пробы грунта и осколков снарядов, которыми боевики обстреляли Алеппо, сообщил журналистам во вторник начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии генерал-майор Валерий Васильев.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Опубликовано фото пробоины в задержанном украинском корабле «Бердянск»

«Украинский милитаристский портал» опубликовал в Twitter фотографию малого бронированного катера «Бердянск» с пробоиной в корпусе.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Переброска Су-27 вертолетом попала на видео

Российский вертолет-тяжеловес Ми-26 провел довольно рискованную операцию по транспортировке Су-27.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

На Черноморском флоте отметили День морской пехоты

Обновлено в 09:08
Армия и оружие

При взрыве в Афганистане погибли трое американских военнослужащих

Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в результате взрыва в афганском городе Газни.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

В ВМС Украины рассказали о давлении на задержанных моряков

Командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанные в Керченском проливе украинские моряки дали неправдивые показания, поскольку на них оказывали физическое и психологическое давление.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины

В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Япония может закупить у США 100 истребителей F-35

Японское правительство рассматривает возможность покупки 100 дополнительных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A у США.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

«Ростех» разработал двигатель для нового вертолета Ми-28НМ

Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Эрдоган пообещал в течение нескольких месяцев покончить с ИГ в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Сирии не осталось серьезных сил группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и пообещал покончить с ней в течение нескольких месяцев.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

ОКБ «Камова» создаст «летающую лабораторию» на базе Ка-52

По словам директора ЦАГИ, в ОКБ Камова в ближайшее время начнется работа по созданию летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ка-52.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

В России прошли испытания беспилотника в снаряде «Смерча»

В пресс-службе концерна «Техмаш» сообщили, что работа по созданию и испытанию беспилотника, запускаемого в снаряде «Смерч», находится на заключительном этапе.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

«Переселенец» обживется на любом театре боевых действий

В пресс-службе Западного военного округа изданию "Вечерняя Москва" сообщили о том, что с помощью комплексов "Переселенец" можно создавать свыше 100 закрытых каналов, общая пропускная способность которых составляет более 2 тысяч Кб / с. Новейшее ПО системы поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Сезон разминирования Кавказа завершен. План выполнен на 141%

Командующий ЮВО Александр Дворников отчитался начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову, что план на этот год выполнен на 141%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 08:31
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Керченский пролив
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Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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