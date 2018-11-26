ФСБ России опубликовала видеозапись допроса украинских военнослужащих, задержанных во время конфликта в Керченском проливе. Один из допрошенных представляется как Андрей Драч. Он присутствовал на катере «Никополь», ставшем участником инцидента в Азовском море.

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.

Армия и оружие Армия и оружие Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT.

Армия и оружие Армия и оружие МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео пуска ракеты «Ураган» с корвета «Громкий» Минобороны России предоставило видеозапись, на которой запечатлен пуск крылатой ракеты «Ураган» с корвета «Громкий».

Армия и оружие Армия и оружие В Генштабе Украины сделали важное заявление о наступлении на Россию В руководстве Вооруженных сил Украины заявили об отсутствии желания нападать на Россию.

Армия и оружие Армия и оружие Американский беспилотник провел разведку у Керченского пролива Ранее в понедельник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14841 и позывным JONAS21, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировал вдоль черноморского побережья России, в том числе вблизи Керченского пролива.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest назвал уникальной противолодочную систему «Пакет» На пяти корветах проекта «Стерегущий» Военно-морского флота России установлены уникальные противолодочные и противоторпедные системы «Пакет», у которых нет аналогов в мире.

Армия и оружие Армия и оружие Два новых корабля с «Калибрами» пополнят Черноморский флот в 2019 году Черноморский флот в 2019 году пополнится двумя новыми малыми кораблями с крылатыми ракетами «Калибр».

Армия и оружие Армия и оружие Россия закончила поставки истребителей Су-35 в Китай Россия завершила поставки многофункциональных истребителей Су-35 в Китай в рамках контракта, сообщает "Интерфакс".

Армия и оружие Армия и оружие ВВС США, Великобритании и Франции проведут учения с применением F-35 Военно-воздушные силы (ВВС) США, Великобритании и Франции проведут на этой неделе совместные учения Point Blank (в переводе на русский - "В упор" или "Прямой наводкой").

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные проведут проверку в рядах армии Эстонии Российские военные специалисты получат информацию о находящихся в инспектируемом районе формированиях и воинских частях.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий Северным флотом вручил награды лучшим военнослужащим Сегодня на Северном флоте (СФ) состоялось заседание Военного совета, на котором командующий СФ адмирал Николай Евменов вручил награды лучшим военнослужащим, поощренным за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.

Армия и оружие Армия и оружие В Туве создано отдельное подразделение беспилотной авиации

Армия и оружие Армия и оружие Украине напомнили о правилах прохода через Керченский пролив В настоящее время все три украинских судна задержаны. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.